Los Estopa revelan en 'El Hormiguero' la curiosa razón por la que siempre sacan 12 temas en sus discos

'El Hormiguero' abrochó la semana anoche con la visita de los hermanos David y José Muñoz, invitados Platino, que forman el dúo musical Estopa. Vienen para presentar su nuevo lanzamiento, el single "El día que tú te marches", primer adelanto de su próximo disco, que salió la noche de jueves a las 12.

"Huele a éxito", aseguró Jose sobre su nuevo tema "El día que tú te marches": "Es una canción que habla sobre el miedo a la pérdida de la inspiración. Es una rumba made in Estopa", abundó el mayo de los hermanos Muñoz.

Con veinticinco en los escenarios, la edad no pasa por los Hermanos Muñoz: "Tenemos un pelo increíble. ¿No ves que a David se le está poniendo cara de superhéroe?", bromeó Jose con Pablo Motos.

Los hermanos Muñoz se animaron a hacer un anuncio: "Vamos a ir a tocar al Estadio Olímpico y al Civitas Metropolitano por nuestro 25 aniversario y estamos acojonados porque nunca hemos tocado delante de tanta gente", introdujo Jose, para, a continuación dar la nueva de que "se acaba de activar la venta de entradas del Estadio de Montjuic y del Metropolitano".

El año que viene, Estopa saca un disco que se llamará "EstopIA", porque están a vueltas con la inteligencia artificial: "Hemos hecho un videoclip aunando la inteligencia artificial junto con la tontuna".

"Hemos escaneado nuestro barrio (Cornellá) con un dron, y hemos hecho los edificios pequeños y a nosotros gigantes. Y está lleno de momentos estópicos, con símbolos de fases que hemos pasado a lo largo de la carrera", explicó David.

La canción número 9 del disco es especial porque "tenemos un amigo que es protésico dental. Un día yo soñé con que me tocaba una canción. Y cuando me desperté me di cuenta que era mía", contó Jose. "Es el tema más especial del disco; siempre la 1, la 9 y la 12 son las claves del disco", desveló David.

"Siempre hacemos 12 canciones porque como en el primer disco nos fue bien, pues lo mantenemos", comentó el mayor de los hermanos Muñoz acto seguido.

"No hay mejor relació que comience con una buena noche de fiesta", resumió Jose, en otro orden de cosas, con esta sentencia cómo conocieron a Pablo Motos en el año 2000, cuando este era el encargado de guiones de cierto programa.

Jose Muñoz, por cierto, confesó que sufre parálisis del sueño: "Yo he visto de todo y sin fumar: desde fantasmas a un señor bajito con cara de alien a los pies de mi cama".