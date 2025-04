Eurovisión 2025: el Televoto de Portugal da la espalda a España año tras año

Falta menos de un mes para que Basilea alce el telón de Eurovisión y la edición número 69 del certamen de la canción más importante del viejo continente sea una realidad. España busca con Melody y 'ESA DIVA'terminar con una sequía de más de 55 años sin ganar el micrófono de cristal y llevarse el galardón a nuestras vitrinas como hicieron en 1968 y 1969 Massiel y Salomé. Una parte muy importante del Festival es el televoto y la noticia está en Portugal, uno de nuestros grandes aliados históricos del certamen musical del viejo continente, que ha ido poco a poco desconfiando en las propuestas que mandamos desde España. Repasamos la última década del televoto portugués sobre las candidaturas de nuestro país.

Portugal ya no vota a España

La expresión "ya no nos vota ni Portugal" empieza a cobrar sentido tras las últimas ediciones de Eurovisión. Ni Blanca Paloma con 'EaEa' en 2023 ni Nebulossa con 'Zorra' el año pasado consiguió un gran apoyo de nuestros vecinos ibéricos, siendo octavos en el televoto de Portugal. Chanel es la excepción de esta tendencia a la baja, con la medalla de plata en Eurovisión 2022 celebrado en Turín, tras revolucionar Europa con su canción 'SloMo'. En 2021, Blas Cantó tuvo el peor televoto de Portugal de la última década, fuera del top10 con 'Voy a quedarme' (12º), incluso el gallo de Manel Navarro en 2017 con 'Do It For Your Lover' obtuvo mayor apoyo de nuestros convecinos lusos, siendo 6º. Así han sido los últimos 10 televotos de Portugal hacia España, desde 2014 con Ruth Lorenzo hasta 2024 con Nebulossa.

2014 'Dancing In The Rain' Ruth Lorenzo 10º en Eurovisión y 3º en el televoto de Portugal

2015 'Amanecer' Edurne 21º en Eurovisión y 2º en el televoto de Portugal

2016 'Say Yay!' de Barei 22º en Eurovisión y P ortugal no participó ese año en Eurovisión

2017 'Do It For Your Lover' Manel Navarro 26º en Eurovisión y 6º en el televoto de Portugal

2018 'Tu Canción' de Alfred y Amaia 23º en Eurovisión y 1º en el televoto de Portugal

2019 'La venda' de Miki 22º en Eurovisión y 1º en el Televoto de Portugal

2021 'Voy a quedarme' Blas Cantó 24º en Eurovisión y 12º en el Televoto de Portugal

2022 'SloMo' de Chanel 3º en Eurovisión y 2º en el televoto de Portugal

2023 'EaEa' de Blanca Paloma 17º en Eurovisión y 8º en el televoto de Portugal

2024 'Zorra de Nebulossa 22º en Eurovisión y 8º en el televoto de Portugal

y Melody, ¿Qué opina Portugal de 'ESA DIVA'?

Podrá la cantante sevillana darle la vuelta a la tendencia lusa de no apoyar a España en Eurovisión. Es un incógnita ya que de momento no ha participado en el INFE Poll 2025 y no sabemos si Portugal apoya en masa a Melody como es el caso de Chipre (12 puntos) o hará como Grecia (otra de nuestras grandes aliadas históricas) y nos apoyará mínimamente, como en este caso con los votantes griegos, que otorgan a nuestro país solo 2 puntos.