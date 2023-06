Eva Santolaria cuenta qué fue de Valle y Quimi después de 'Compañeros'

'El Hormiguero' pone el broche a la semana con la visita de los actores españoles Carlos Cuevas y Eva Santolaria. Los intérpretes vienen para presentar 'Citas Barcelona', la nueva serie en la que participan y que se estrena en Amazon Prime Video el próximo 13 de junio.

En el último capítulo, el 6, hay un encuentro muy especial capitalizado por Eva Santolaria y Antonio Hortelano: el reencuentro entre Quimi y Valle. ¿Cómo fue el reencuentro? "Nos vemos mucho. Cuando vengo a Madrid, a menudo, lo llamo". "Pero profesionalmente no habíamos vuelto a coincidir desde hace 20 años", reveló la intérprete catalana.

Preguntado por su primer enamoramiento, Cuevas expresó que fue "breve, bonito; en un verano". El de Santolaria también fue en época estival: "me da mucha vergüenza contar esto". "Fue en un apartamento que tenían mis abuelos, yo estaba con mi hermana jugando al baloncesto y un chico un poco borde me dijo que no lo hacía muy bien (...) y me pasé años en que las zapatillas de deporte escribía su nombre alrededor".

Por su parte, Carlos Cueva tiene en la ficción una cita "espectacular", "en el hotel más exclusivo de Barcelona", con Clara Lago: "Los dos se acaban de separar y están fatal", adelantó el protagonista de 'Merlí'.

Coincide que ambos actores se hicieron famosos en series para adolescentes, 'Compañeros' y la ya citada 'Merlí'. Santolaria contó que "te arrebatan tu vida privada: Valle era muy guay y yo la quería mucho, pero yo soy Eva y no molo tanto". "Nunca había sido la chica guapa del grupo, y de repente era a mí a la que se le acercaba el chico más guapo: y esto sabía que no era por mí, lo que me provocó tener una época de aislamiento para sobrevivir", se abrió la intérprete barcelonesa.

En el caso de Carlos Cuevas "es muy heavy, es difícil mantener los pies en el suelo; siento que soy un funambulista que ha escapado de todo, pero otros amigos han caído".

Después de el éxito viene la bajada. Eva Santolaria pasó directamente de 'Compañeros' a '7 vidas': "Acabé por salir de foco; me fui a hacer teatro, me pasaron una serie de cosas en una misma época que hacen que desaparezcas, y luego volver a estar en la cabeza del que toma las decisiones cuesta: es muy fácil que te olviden", reflexionó la artista.

"Es tan frágil esto y depende de tantas cosas, que yo no me termino de creer que siga ahí", aseveró, por su parte, Cuevas.