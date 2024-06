La familia de Rubén Torres critica el trato "desigual" en 'Supervivientes 2024'

La familia de Rubén Torres, uno de los concursantes de 'Supervivientes 2024', ha manifestado su descontento con el tratamiento que está recibiendo el bombero en el reality show de Telecinco. La controversia surgió a raíz de una inesperada visita que Torres recibió en Honduras, organizada por la producción del programa.

Durante la gala del pasado jueves, el programa hizo creer a Rubén que recibiría una visita en la isla como recompensa por haber sido el concursante que más veces había ganado el título de líder. Sin embargo, en lugar de una visita de un ser querido, Torres se encontró conMaite Galdeano, conocida por ser la madre de Sofía Suescun. Galdeano, quien ha expresado su interés en el concursante, le dio un masaje sin que él supiera inicialmente quién era.

Aunque Rubén Torres tomó la situación con humor, su familia no reaccionó de la misma manera. Daniel Torres, hermano del concursante, expresó su malestar en otro programa de Telecinco, '¡De Viernes!'. "El vídeo puede estar bien, pero si le preguntas a mi madre, créeme que no le ha hecho nada de gracia", declaró Daniel, criticando el enfoque del programa de Mediaset.

Daniel Torres también insinuó que Rubén está siendo "tratado de manera desigual" en comparación con otros participantes. "Es el único que no ha recibido ninguna visita, no ha recibido ninguna llamada, es el único que no ha visto ninguna foto ni vídeo de todos los que están ahí", afirmó, destacando la aparente falta de apoyo emocional que ha recibido su hermano por parte de la organización del reality.

Este descontento familiar ha resonado más debido a que las críticas se han hecho en otro espacio de la misma cadena, aumentando la relevancia de las declaraciones. A pesar de estas críticas, Rubén Torres sigue siendo uno de los concursantes favoritos para conseguir ganar 'Supervivientes 2024'. Sin embargo, la familia del bombero espera que el programa considere sus preocupaciones y le brinde un trato más equitativo y justo en lo que resta de su participación.