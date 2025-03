Una famosa periodista de Cuatro saca a la luz la exigencia de un directivo de Mediaset: “Si quería seguir presentando tenía...”

La periodista Marta Fernández ha revelado un episodio inédito de su etapa en Mediaset que pone de manifiesto la presión estética a la que se enfrentan las mujeres en televisión. Durante su participación en 'La Ventana', el programa de Carles Francino en la Cadena SER, Fernández ha explicado cómo un directivo de 'Informativos Telecinco' le impuso perder peso si quería continuar al frente de la pantalla.

Marta Fernández fue uno de los rostros más reconocidos de los informativos en España. Tras su paso por 'Noticias Cuatro' y 'Las Mañanas de Cuatro', dio el salto a Telecinco, donde trabajó en distintos espacios informativos y de actualidad, como 'El Programa del Verano'. En 2010, incluso presentó las Campanadas junto a Pilar Rubio y Sara Carbonero, consolidando su presencia en la televisión nacional. Sin embargo, en 2017, tras doce años en Mediaset, decidió abandonar el grupo y centrarse en otros proyectos, incluyendo su labor en 'El País' y colaboraciones en Movistar Plus+.

Marta Fernández Mediaset

Ahora, años después de su salida, ha compartido una experiencia que hasta el momento había mantenido en silencio. Durante su intervención en 'La Ventana', Fernández ha recordado un episodio que tuvo lugar en 2008, cuando trabajaba en 'Informativos Telecinco'. Ese año, dejó de fumar, lo que le llevó a ganar 10 kilos. Aunque, según sus palabras, el cambio físico no era perceptible en pantalla debido al formato de los informativos, un directivo le comunicó que debía bajar de peso si quería seguir presentando. "El subdirector de informativos me llamó al despacho para decirme que si quería seguir presentando, tenía que adelgazar porque había engordado 10 kilos", ha relatado la periodista. Pese a su sorpresa e indignación, cumplió con la exigencia y acudió a un dietista para perder el peso ganado.

Con la perspectiva que da el tiempo, Fernández reflexiona de manera crítica sobre lo ocurrido: "No se notaban en pantalla, y aunque se hubieran notado, la grasa no se me puso en el cerebro para impedirme contar las noticias". Más allá de su experiencia personal, la periodista ha aprovechado la conversación en 'La Ventana' para reflexionar sobre la presión estética que sufren las mujeres, especialmente en la industria audiovisual. Fernández ha destacado cómo la sociedad impone cánones de belleza irreales y cómo estos afectan la autoestima y la percepción del cuerpo, incluso en profesiones donde el físico no debería ser determinante. El debate se enlazó con otros ejemplos recientes, como la obsesión por la delgadez en eventos de gran repercusión mediática, como la alfombra roja de los Premios Oscar. "Se veía el Ozempic desfilando en la alfombra", ha comentado la periodista en referencia al popular medicamento para la pérdida de peso.

El caso de Marta Fernández no es aislado. La presión sobre la imagen de las mujeres en televisión ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación. La periodista y otros tertulianos del programa de la Cadena SER han coincidido en señalar que esta exigencia estética no es solo una cuestión individual, sino que responde a una estructura que sigue perpetuando estándares poco realistas. Isaías Lafuente, colaborador del programa, ha intervenido para recalcar que, aunque la educación desde la infancia es clave para combatir estos estereotipos, también hay una industria que se beneficia de estas presiones estéticas. "Es una lucha legítima, pero es David contra Goliath", ha afirmado.