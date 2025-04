Fernando Valladares, científico que alertó del apagón en 2021: "Cuando se gestiona con muy poco margen económico, se va más cerca de la vulnerabilidad"

" Yo creo que el gran apagón es inevitable, puede no ser tan gran, puede no ser global, pero prácticamente un sistema tan complejo y con una demanda tan intensa de energía, tarde o temprano fallos en la cadena de provisión energética habrá y es mejor estar preparado", estas fueron las palabras de Fernando Valladares en Antena 3 el pasado 4 de noviembre de 2021. Este mediodía, el científico de CSIC ha estado presente en el magacín matinal de actualidad de Antena 3 en el que ha comentado que cambios deben producirse para evitar un segundo apagón en el futuro.

Necesidad urgente de cambios

El científico Fernando Valladares analizó con claridad las causas estructurales del apagón que dejó a España a oscuras. “No hace falta ser muy listo, solo abrir los ojos a la realidad”, apuntó al inicio de su intervención. Valladares insistió en que el fenómeno no es fruto del azar, sino de una combinación de factores que aumentan la vulnerabilidad del sistema eléctrico. Entre ellos, subrayó el impacto del cambio climático, que genera fluctuaciones térmicas difíciles de gestionar para las infraestructuras eléctricas. “La electricidad y las temperaturas extremas no se llevan bien”, afirmó, recordando que Portugal aún estudia si esas variaciones pudieron influir directamente en el corte. Otro de los puntos críticos es, según el científico, la privatización del sector energético, que ha priorizado los beneficios económicos a corto plazo por encima de la seguridad y el mantenimiento del sistema. “Cuando se gestiona con muy poco margen económico, se va más cerca de la vulnerabilidad”, advirtió. Asimismo, Valladares señaló las debilidades técnicas del sistema español, como la baja capacidad de intercambio eléctrico con países vecinos, actualmente de solo un 3%, frente al 10% recomendado por expertos internacionales.

En la segunda parte de su intervención, Fernando Valladares dejó claro que sin cambios estructurales, este tipo de crisis podrían repetirse. “Si no trabajamos en ello, indudablemente volverá a ocurrir”, sentenció. Aseguró que algunas soluciones no pueden implementarse a corto plazo —como revertir el cambio climático o replantear la privatización—, pero otras sí están al alcance. Se refirió a la necesidad urgente de integrar sistemas de inercia en la red eléctrica para compensar la inestabilidad de las energías renovables. “No se trata de volver a la energía nuclear, eso sería rebobinar a los años 40”, afirmó tajante. En su lugar, abogó por seguir innovando y apostar por soluciones técnicas como las turbinas inerciales que ya ensayan países como Escocia. Valladares remató su análisis con una crítica a la actitud general: “Parece que no queramos aprender. Nos echamos las culpas y miramos hacia otro lado”. Su llamamiento fue claro: hay que dejar de ignorar la evidencia y comenzar a planificar un sistema energético más sólido, preparado para un futuro con retos climáticos y tecnológicos cada vez más exigentes.