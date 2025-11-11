Reparto oficial
Firma de discos de 'OT 2025': descubre qué concursantes acudirán a Madrid, Barcelona y Valencia
El 15 de noviembre, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, los "triunfitos" de la presente edición tendrán su primera prueba real con el público que cada día les apoya desde casa
La octava gala de 'Operación Triunfo 2025' (OT 2025) ha estado plagada de emociones y, sobre todo, ha dejado un buen sabor de boca a los seguidores más acérrimos que tienen marcado en rojo en el calendario el próximo sábado 15 de noviembre para conocer a sus concursantes favoritos.
Aunque en la gala anterior Chenoa anunció la firma de discos y las ciudades que acogerían este evento de gran magnitud, desde el programa se mantenía en secreto cuál sería el paradero exacto de cada "triunfito". Las opciones eran tres: Madrid, Barcelona y Valencia.
Así, una semana después, la presentadora del formato que emite Amazon Prime Video ha desvelado qué artistas acudirán a cada escenario. Por un lado, quienes no tendrán que hacer demasiados kilómetros serán Guillo Rist, Cristina y Crespo. Los tres firmarán en el Palau Olímpic de Badalona, en la ciudad condal.
Hasta L'alqueria del Basket se desplazarán Claudia Arenas, Lucía Casani y Tinho, donde encontrarán al público valenciano para estampar su firma en los discos de la presente edición de OT, mientras que el Pabellón 12 de Ifema en Madrid acogerá a Olivia, Guille Toledano y Téyou.
La cita con la firma de discos (de 10:00 a 13:00 horas) es uno de los eventos más esperados por el público, que cada día sigue desde casa a través del directo diario y de las galas semanales los pasos de los jóvenes aspirantes, quienes también han mostrado sus ganas de encontrarse con ellos, en la que será la primera prueba de feedback en carne y hueso que tengan desde que entraran en la Academia el pasado mes de septiembre.
