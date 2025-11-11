Firma de discos de 'OT 2025': descubre qué concursantes acudirán a Madrid, Barcelona y Valencia

La octava gala de 'Operación Triunfo 2025' (OT 2025) ha estado plagada de emociones y, sobre todo, ha dejado un buen sabor de boca a los seguidores más acérrimos que tienen marcado en rojo en el calendario el próximo sábado 15 de noviembre para conocer a sus concursantes favoritos.

Aunque en la gala anterior Chenoa anunció la firma de discos y las ciudades que acogerían este evento de gran magnitud, desde el programa se mantenía en secreto cuál sería el paradero exacto de cada "triunfito". Las opciones eran tres: Madrid, Barcelona y Valencia.

Así, una semana después, la presentadora del formato que emite Amazon Prime Video ha desvelado qué artistas acudirán a cada escenario. Por un lado, quienes no tendrán que hacer demasiados kilómetros serán Guillo Rist, Cristina y Crespo. Los tres firmarán en el Palau Olímpic de Badalona, en la ciudad condal.

Hasta L'alqueria del Basket se desplazarán Claudia Arenas, Lucía Casani y Tinho, donde encontrarán al público valenciano para estampar su firma en los discos de la presente edición de OT, mientras que el Pabellón 12 de Ifema en Madrid acogerá a Olivia, Guille Toledano y Téyou.

La cita con la firma de discos (de 10:00 a 13:00 horas) es uno de los eventos más esperados por el público, que cada día sigue desde casa a través del directo diario y de las galas semanales los pasos de los jóvenes aspirantes, quienes también han mostrado sus ganas de encontrarse con ellos, en la que será la primera prueba de feedback en carne y hueso que tengan desde que entraran en la Academia el pasado mes de septiembre.