Andy Morales cuenta su verdad en 'El Hormiguero': "Nos tuvieron que separar, nos dijimos de todo"

La segunda semana de noviembre ha traído a Andy Morales, exintegrante del dúo Andy y Lucas, al plató de 'El Hormiguero'. El ahora solista ha elegido el programa de Pablo Motos en Antena 3 para presentar su primer trabajo en solitario cuya primera piedra del proyecto en forma de canción se titula 'Marioneta'. Para él supone un sueño que "se está cumpliendo" después de tantos años con "la otra parte", como se ha referido en muchas partes de la entrevista, donde ha abordado la relación con su excompañero.

Desde un principio, el cantante no ha podido evitar hablar de lo "raro" que suena acudir a presentar un nuevo proyecto musical y que solo digan su nombre. El single viene acompañado de su primer disco, 'Solo', en el que finalmente ha podido encargarse de la parte musical. "Cuando yo empecé con mi media naranja de la música, yo participaba en todo lo musical y fui perdiendo esa parte de meter voces, encargarme de coros, hasta que desaparecí. A la otra parte no le gustaba como montaba los temas, por no tener discusión eso se fue al traste".

Andy ha recalcado que esta vez ha participado en "arreglar, mezclar" y que, a pesar de tener hasta ocho temas propios, no ha querido meterlos en el álbum porque en su opinión no tienen la "suficiente calidad" ya que quiere que sea "bueno al 100%". Aún así, su nuevo equipo le ha sugerido incluirlos.

Desgranando 'Marioneta'

Su primer tema en solitario ha sido de lo más comentado, sobre todo por su letra. Muchas de las frases del texto recuerdan a su historia con Lucas, aunque el artista evita decir su nombre y defiende que la canción trata de un "desamor como le ha podido ocurrir a cualquier persona". Aún así, admite que "puede coincidir a lo mejor con historias mías que han pasado", pero que su idea y la del autor era plasmar "una relación rota". "Es lo que sentí en ese momento cuando ocurrió con esa persona y es lo que hemos intentado reflejar", ha añadido.

"He tenido momentos de mi vida que me he enamorado y me he desenamorado, lo que pasa es que ha coincidido" con el momento de la ruptura definitiva con el gaditano. De hecho, ha revelado que "se hablan cosas en el tema que son muy parecidos a cosas que me han podido pasar y he podido sentir" con él.

Pablo Motos ha aprovechado para leer algunas de las partes más significativas del sencillo. Una de ellas: "Me dejé tratar como una marioneta y sentirme a tu antojo". Ante esta frase, Andy ha explicado que se refiere a momentos de la vida en los que se confía en alguien y piensas que no te puede estar haciendo ningún mal. "Después de la ruptura uno se para a pensar y dice, 'la culpa es mía porque fui yo el culpable de dejar que muchas situaciones ocurrieran".

Más de dos décadas de tensión

La historia de Andy y Lucas abarca más de 20 años, en los que el invitado de este martes en 'El Hormiguero' afirma que se han vivido momentos "muy tensos" a la vez que buenos. A Lucas "tengo que agradecerle muchas cosas, durante la crisis tuve un problema económico y él me ayudó, en pandemia también y eso lo agradezco", se ha sincerado.

Por otro lado, ha recordado la época en la que grabaron uno de sus temas estrella, 'Son de amores'. Una canción en la que Andy no figura como autor a pesar de haber compuesto casi la totalidad de la música, según ha relatado.

"No entendía mucho cómo funcionaba el negocio. Él siempre ha flipado con mi voz, sobre todo al principio que me admiraba. Él me enseñaba sus temas, lo montábamos los dos. Él confiaba mucho en mi manera de montar los temas. En 'Son de amores' me dice: 'Hazme tu la música del estribillo", ha apuntado.

Sin embargo, en el momento de grabar, Lucas le contestó que había un 10% que no le gustaba, por lo que hubo alguna variación. "Esa música es mía, después de 23 años me podía haber comprado alguna bicicleta", ha proseguido.

"Al final he aprendido muchas cosas en estos años, el momento más difícil de nuestra carrera lo he vivido en los últimos meses, desde el encontronazo en mayo que fue una pelea de verdad", aunque no llegaron a las manos, "me pidió disculpas pero lo que viví allí no fue de amigos. Lo he entendido porque su padre falleció en los últimos años, a su madre le dio un ictus, he tratado de entenderlo pero llega un momento que le veo 'dislocao", ha contado.

Las cuentas no cuadran

El tema económico ha sido otro de los asuntos que han salido a colación durante la entrevista en el programa de Antena 3. Así, Andy ha desgranado los años en los que cada uno tenía una empresa propia. "Después de X años vas viendo que no te cuadran muchas cosas", ha comenzado, rememorando que cuando salieron de Sony, "él se hace cargo de todo" y se queda sin ver las cuentas.

Asimismo, ha admitido que durante la crisis de 2008 tuvo que cerrar su "SL", por lo que las facturaciones posteriores corrían a cargo de la empresa de Lucas: "Yo no veo los números, yo tengo que confiar en su palabra".

El artista ha denunciado su tratamiento, afirmando que no ha recibido nada de las escuchas de Spotify y de Youtube, además de tener que "mendigar" entradas para sus propios conciertos: "He tenido que comprar entradas para mis conciertos. Era una guerra perdida, era para nada. Me llevaba el enfado y después decía, canto y me voy. Estaba amargado".

En cuanto al último concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid, asegura que no tiene "los números reales", pero que la gente le ha dicho que hay "una recaudación de 250.000 euros". Sin embargo, "lo que me liquidan no llega a 10.000 euros".

Operación de Lucas

Preguntado por la última visita del grupo a 'El Hormiguero', donde Lucas explicó sus problemas tras la operación de nariz, Andy ha asegurado que su compañero "a lo mejor no dijo del todo la verdad", aclarando que no se alegra "del mal ajeno" pero apostillando que "él se vende muchas veces muy bien o exagera en la venta".

"No soy traumatólogo, pero cuando le vi, me dijo: 'No me he hecho las curas, me he operado porque no me gustaba físicamente", ha explicado. "Yo no sé realmente la verdad. Tengo mis sospechas, igual que todo el mundo, nadie puede demostrar nada, no tengo las pruebas. Puede ser algo extraño", ha zanjado.

Pelea antes de la última gira

Andy Morales también ha hablado sin pelos en la lengua de la bronca que tuvieron ambos antes de comenzar la última gira de conciertos, admitiendo que Lucas le tiró una botella y que acabó en el hospital a consecuencia del enfrentamiento y de una anterior lesión en el abductor que se había hecho tres semanas antes jugando al fútbol: "El llevaba desde enero muy nervioso, lo ha estado pasando mal. A mí me dio un bajón en un concierto en Valladolid porque lo vi muy mal anímicamente. No quiero mal para él".

En cuanto al día del enfrentamiento, ha detallado que debían tocar en un pueblo de Mérida, pero que veía a su compañero muy nervioso, incluso agobiado. Por ello, intentó calmarlo diciendo tonterías que lo animaran. Pero no fue la mejor solución y le mandó callar: "Nos tuvieron que separar, nos dijimos de todo".

Próximos invitados