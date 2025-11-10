'Outlander' cita a sus seguidores en marzo de 2026 para el gran final

El final de 'Outlander' se acerca, hoy más que nunca, pues la octava y última temporada de la saga que ha conquistado al público en la última década ya tiene fecha de estreno y no habrá que esperar mucho para descubrir el desenlace de una historia que mezcla amor, aventuras, hechos históricos y viajes en el tiempo.

La plataforma estadounidense Starz será la encargada de poner en manos de los seguidores los últimos 10 capítulos, caracterizados por el drama que siempre ha identificado a la serie y sin pasar por alto el tierno romance entre sus principales personajes. Todo ello a partir del 6 de marzo de 2026, con un episodio cada semana. En España aún no se ha hecho oficial en qué plataforma estará disponible.

De esta forma, el desenlace llega poco más de un año después del epílogo que supuso la séptima temporada, que dejó a los seguidores con el deseo de descubrir cuál iba a ser el capítulo final de la historia de una de las parejas más longevas y amadas de las series contemporáneas.

La emoción se palpa en el ambiente y la sinopsis de la entrega final reza lo siguiente: Al comenzar la octava temporada, Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitríona Balfe) pronto descubren que la guerra los ha seguido hasta Fraser's Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido durante su ausencia.

Los protagonistas no estarán solos, pues llegarán nuevos vecinos. Además, los cambios ocurridos durante sus años fuera complican la situación y los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar al que llaman hogar y, aún más importante, qué sacrificarían para permanecer juntos.

Si bien los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos externos, secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con separarlos desde dentro. Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser's Ridge no ha hecho más que empezar.

El reparto de la ficción lo completan Sophie Skelton como Brianna MacKenzie, Richard Rankin como Roger MacKenzie, John Bell como el joven Ian Murray, David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart como William Ransom e Izzy Meikle-Small como Rachel Murray.

Aunque estos últimos capítulos supongan el final de la serie principal, el mundo de 'Outlander' aún tiene mucho que contar y la precuela 'Outlander: Sangre de mi sangre', estrenada el pasado mes de agosto en Movistar Plus+, ya ha sido renovada y tendrá una segunda temporada.