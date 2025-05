Giros inesperados, muchos bloqueos y una segunda oportunidad en 'La Voz Kids'

El programa de mayor éxito de las noches de los sábados ha vivido una tercera gala de muchas emociones. Nos referimos a 'La Voz Kids' y sus audiciones a ciegas. Una vez más, cada uno de los coaches ha tenido que sacar su lado más competitivo para poderse quedar con las jóvenes promesas musicales en su equipo.

Aunque tras esta tercera emisión David Bisbal sigue siendo quien mayor número de talento tiene en su equipo, hubo otro dos protagonistas: Lola Índigo y Manuel Turizo. Ambos vivieron un programa de lo más intenso y lograron incorporar a tres cantantes nuevos en sus plantillas, igualando a Edurne y acercándose así al almeriense.

Composición de los equipos

De hecho, Lola Índigo consiguió sumar personalidad, emoción y estilo propio a su equipo con la llegada de los siguientes protagonistas: el impresionante David, que abrió la gala con un pleno de coaches y una interpretación que puso al plató en pie; el pequeño Leo, que con solo 10 años mostró dulzura y valentía al interpretar un tema de los Red Hot Chili Peppers; y Matías, cuya propuesta diferente y llena de emoción con 'Lose Control' convenció a Turizo, Bisbal y también a Lola, que finalmente consiguió llevarlo a su equipo.

Por su parte, el colombiano Manuel Turizo también destacó en esta tercera jornada de audiciones a ciegas: incorporó el talento de Geraldine, que conectó enseguida con él con quien comparte raíces colombianas; también se sumó a Carla, que sorprendió al interpretar 'Voilà' en francés; y sumó a Salma, que aportó frescura, ritmo y actitud con 'Can’t Remember to Forget You'.

Por su parte, el líder en cuanto a número de integrantes (nueve) en los equipos es, una semana más, David Bisbal. En esta ocasión, apostó por dos nuevos talentos: Manuel, con una interpretación sólida de 'Spirit' de Beyoncé y Alejandro, con una impecable interpretación de 'Diamonds' de Rihanna. Es más, este joven talento sorprendió a todos al elegir por sorpresa al almeriense ya que parecía que se iba a unir a Lola Índigo.

Por otro lado, Edurne añadió dos nuevas voces a su equipo que le permiten tener un total de siete integrantes. En la jornada de anoche, sumó a Manuel Pato, uno de los más deseados de la noche ya que fueron súper bloqueados tanto Bisbal como Lola. Además, también consiguió atraer a Nerea, una talent enamorada de la música de los años 60 y 70, que interpretó 'For Once in My Life' de Stevie Wonder.

Por último, uno de los momentos de la noche fue cuando los coaches le otorgaron una segunda oportunidad a Carolina, que ha demostrado que su talento va mucho más allá y que no solo canta, también baila.