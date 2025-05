Primer pleno de la temporada en el estreno de 'La Voz Kids': "Eres una superestrella"

La sexta edición de 'La Voz Kids' ya es una realidad. Anoche, durante el prime time de Antena 3 (a partir de las 22:00 horas), los espectadores pudieron empezar a disfrutar de las nuevas e impresionantes voces de los artistas más jóvenes. Como comentó a LA RAZÓN su presentadora, Eva González, en este programa "juegan a ser grandes estrellas".

Desde el inicio, la lucha entre los cuatro "coaches" de esta edición (David Bisbal, Lola Índigo, Edurne y Manuel Turizo) por llevarse a los mejores talentos fue apasionantes. Una vez más, las 'Audiciones a Ciegas' nos permitieron descubrir grandes cantantes y ver los primeros roces entre cada uno de los mencionados integrantes para intentar confeccionar su equipo de la mejor forma posible.

Primer pleno de la temporada

Una gala que comenzó pisando fuerte. Tanto es así que Lucía, la primera cantante en subir al escenario, lo hizo por todo lo alto. Su interpretación de la canción 'Maybe this time' de Lizza Minnelli sorprendió a todos los presentes. De hecho, logró el primer pleno de la temporada ya que los cuatros "coaches" decidieron apretar el botón.

Su espectacular voz no deja indiferente a nadie. Todos la querían en su equipo. "Eres una superestrella", le decían cada uno de los "coaches". Finalmente, la joven de tan solo 11 años tuvo que elegir a una de las cuatro opciones. Tras muchas dudas, optó por escoger el equipo de Lola Índigo. Además de sorprendida, la coach señaló: "Te he visto tan superestrella que no me lo podía creer".

Estreno de las novedades

Tanto en esta actuación, como en algunas posteriores, los "coaches" de esta sexta edición de 'La Voz Kids' han estrenado las diferentes mecánicas nuevas que tienen a su disposición. Por ejemplo, en el caso de Lucía, el artista almeriense, David Bisbal, utilizó el "súper bloqueo" con Edurne para intentar quedarse con ella. "Te mereces lo que te está pasando esta noche aquí", le dijo.

Igualmente, otro de los artistas implicados, Manuel Turizo, también quiso quedarse con Lucía como fuese. Por ello, estrenó su "súper bloqueo" sobre David Bisbal dejó un mensaje muy interesante: "Te escuché y me encantó. Estabas cantando con el corazón". Una dinámica que se repitió en diferentes momentos de la noche y que provocó los primeros conflictos entre ambos. "Todos se quieren ir con Bisbal", señaló Manuel Turizo.

¿Qué talentos han escogido en cada equipo?

Tras la finalización de la primera gala, el coach ganador de la noche fue David Bisbal. El cantante español logró atraer al mayor número de artistas jóvenes a su equipo con un total de 4 cantantes. Por tanto, ya cuenta con las voces de Celia, Pere, Miguel y Daniela Delgado. Por su parte, Lola Índigo logró a una de las más deseadas, Lucía, y también a Adriana.

Mientras que los "coaches" novatos en 'La Voz Kids', Edurne y Manuel Turizo, también han conseguido dos talentos para sus respectivos equipos. En el caso de la española, cuenta con las sorprendentes Daniela y Aylin. Por último, Turizo ha logrado, a pesar de las dificultades, quedarse con Aran y Laura.