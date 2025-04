Gonzalo Miró critica la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez con la universidad privada

Las palabras de María Jesús Montero este fin de semana siguen provocando discusiones en las tertulias televisivas, tanto las referidas con la justicia y la última absolución a Dani Alves como su opinión acerca de las universidades privadas y la libertad de educación en nuestro país. Hoy en 'Espejo Público' primero Alsina y luego Gonzalo Miró, han criticado la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez, destacando la opinión del último contertulio, que ha apuntillado al ejecutivo socialista en esta última cuestión sobre educación.

Gonzalo Miró, estudiante de la pública y la privada

Susanna Griso abordó el debate sobre las universidades privadas, un tema que ha cobrado protagonismo tras las declaraciones de Pedro Sánchez. Tras una pausa publicitaria y con un renovado equipo de tertulianos, la presentadora introdujo la cuestión y pidió la opinión de sus colaboradores. Entre ellos, Gonzalo Miró fue uno de los primeros en pronunciarse. "¿Qué opinas tú?", le preguntó directamente Griso, dando pie a su intervención. Miró, sin esquivar el asunto, comenzó explicando su experiencia académica: "Yo he estudiado en las dos. He cambiado varias veces de facultad". Acto seguido, expuso su postura sobre la educación universitaria en España, defendiendo la necesidad de reforzar la enseñanza pública sin menospreciar la privada. "Creo que hay que favorecer más la universidad pública de lo que se hace. La tendencia en los últimos años es favorecer a la universidad privada", afirmó. Sin embargo, también matizó que no es necesario desprestigiar a las instituciones privadas para apostar por la educación pública, una reflexión con la que puso en cuestión la retórica utilizada desde el Gobierno.

El debate en 'Espejo Público' reflejó la controversia generada por las declaraciones de Pedro Sánchez, quien ha calificado a ciertas universidades privadas como "chiringuitos". Esta afirmación ha sido criticada por diversos sectores, incluidos algunos colaboradores del programa. Mariló Montero también intervino en la discusión, señalando la importancia de evaluar la calidad educativa por encima de la titularidad de la institución. "No se puede generalizar. Hay universidades privadas con gran prestigio y otras que no lo tienen, al igual que ocurre con las públicas", comentó. El tema ha generado un intenso debate en el ámbito político y mediático, con voces a favor y en contra de la posición del presidente. Mientras algunos consideran que su postura busca fortalecer la educación pública, otros ven en sus palabras un ataque innecesario a la enseñanza privada.