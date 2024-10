Patricia Pardo pide explicaciones después de quedar en evidencia por culpa de Joaquín Prat

Cuando hay algo que no le gusta, Joaquín Pratno tiene reparo en comentarlo en pleno directo y la transición que se ha realizado en su programa no ha sido del agrado del presentador matutino de Telecinco, que ha dejado claro su disconformidad con la forma de actuación de Cristina Pardo a la hora de cambiar de tema, dejando en evidencia a su compañera, que no dudó en pedir explicaciones a la dirección del programa.

Transición mal ejecutada

"Vamos a ver" había conectado con unos vecinos de Málaga, cuya urbanización había sido atacada recientemente por una plaga de jabalíes, ocasionando problemas y destrozos en la zona por culpa de los animales, que provenían del bosque en busca de agua y comida. Tras finalizar esta conexión, Patricia Pardo cambió radicalmente de tema, para centrarse ahora en la última información del conflicto armado de Oriente Medio entre Irán e Israel, lo que desconcertó a Joaquín Prat, que no dudó en cortar a la colaboradora del programa de las mañanas del canal principal de Mediaset. "Joder, vaya transición. De los conflictos que provocan los jabalíes a lo de Oriente Medio", exclamaba el maestro de ceremonias del programa, dejando en evidencia a su compañera que abría los brazos en señal de protesta argumentando que tiene 23 temas que tratar durante el programa.

Una venganza que no surtió efecto

Una justificación que no convenció al presentador principal del programa, que comentó que "había mejores maneras de poder realizar el cambio de temas", mientras ambos, tanto Joaquín como Patricia Pardo, miraban con cara de asombro a la dirección del programa pidiendo explicaciones. El programa siguió adelante con el contenido planificado, no sin antes una última pulla, ahora de Pardo a Joaquín Prat, quien buscó venganza cuando el maestro de ceremonias principal dio paso a la tertulia del corazón, centrada en el tema de Bárbara Rey. "Gracias compañeros, si queréis quedaros, enseguida en nuestro club social vamos a hablar del éxito rotundo de Bárbara Rey en Hellín", espetó Joaquín. "Eso sí que es una bonita transición, ehh", soltaba Patricia entre las risas del resto de colaboradores, pero cuyo efecto no fue ni similar a la evidencia que le había realizado Joaquín Prat al principio.