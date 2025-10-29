Declaraciones
El Gran Wyoming, irónico y agradecido, tras ser galardonado con el Premio Ondas: "He pensado que era un fallo de verdad"
El maestro de ceremonias de laSexta ha sido elegido como el mejor comunicador en el año 2025, mientras que Alejandra Herranz se ha adjudicado la de mejor comunicadora por su labor al frente del Telediario de RTVE
Los Premios Ondascomunicaron ayer todos los comunicadores y programas premiados en 2025, celebrando su edición número 72. Entre los galardonados se encuentra el maestro de ceremonias de laSexta y líder de 'El Intermedio', El Gran Wyoming. Irónico y agradecido, tras ser galardonado con el Premio Ondas, expresó anoche en su programa en el segundo canal del grupo Atresmedia que cuando se produjo el fallo del jurado, él pensó que se trataba de "un fallo de verdad".
El inicio del programa de 'El Intermedio' estuvo marcado por el buen humor y la complicidad habitual entre El Gran Wyoming y Sandra Sabatés, tras conocerse que el presentador había sido galardonado con el Premio Ondas al mejor comunicador. Con una sonrisa traviesa, Sabatés tomaba la palabra para dar la noticia: “Como sé que eres un hombre muy, pero que muy humilde, lo voy a decir yo. Hoy le han dado el Premio Ondas al mejor comunicador”, anunció entre aplausos, mientras Wyoming respondía con "modestia" y su característico sentido del humor. “No es la primera vez, muchas gracias”, comentó antes de ironizar: “Cuando han leído el fallo del jurado, he pensado que era un fallo de verdad”. A continuación, inició un improvisado discurso de agradecimiento: “Nada de esto hubiera sido posible sin este maravilloso equipo que tengo, mi inseparable compañera, mi familia que me apoyó cuando era joven, mi tío Facundo que...”, momento en el que Sabatés le interrumpió con una sonrisa: “El discurso interminable déjalo para la gala, no nos des la chapa ahora. Estarás contento. Enhorabuena, te lo mereces”. Wyoming cerró la divertida escena fiel a su estilo: “Como persona humilde que soy, me siento muy reconfortado con estos detalles”.
Categorías y premiados de los Premios Ondas 2025
- Mejor programa de entretenimiento: 'Página Dos' (La 2 de RTVE).
- Mejor programa de actualidad o cobertura especial: Especial informativo de la muerte y funeral del Papa Francisco y Cónclave (RTVE).
- Mejor contenido de proximidad: 'El campo es nuestro' (Aragón TV).
- Mejor comunicador: El Gran Wyoming (LaSexta).
- Mejor comunicadora: Alejandra Herranz (RTVE).
- Mejor serie de comedia: 'Celeste' (Movistar Plus+).
- Mejor serie de drama(Ex aequo): 'Querer' (Movistar Plus+) y 'Pubertat' (HBO Max y 3Cat).
- Mejor intérprete masculino en ficción: Secun de la Rosa por 'Superestar' (Netflix).
- Mejor intérprete femenina en ficción: Para el elenco de 'Furia' (HBO Max). Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Nathalie Poza, Ana Torrent, Cecilia Roth y Claudia Salas.
- Mejor documental o serie documental: 'El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei' (HBO Max).
- Mejor programa nacional de radio: 'Versió RAC1' (RAC1).
- Mejor programa de radio de proximidad: 'Cafè d’idees' (Ràdio 4).
- Mejor programación especial de radio: Programas especiales por el apagón del 28 de abril.
- Mejor idea radiofónica: 'Un libro, una hora' (Cadena SER).
- A la trayectoria o mejor labor profesional: Isaías Lafuente.
- Al mejor podcast: 'Se llamaba como yo' (De eso no se habla y EITB Media).
- Mejor campaña de radio: La radio lo hace todo inolvidable (Pingüino Torreblanca para Asociación Española de Radiodifusión Comercial - AERC).
- Mejor agencia de radio: MONO Madrid.
- A la trayectoria en música: Pastora Soler.
- Fenómeno musical del año (Ex aequo): Valeria Castro y Guitarricadelafuente.
- Mejor espectáculo, gira o festival: LOS40 Music Awards Santander.
- Premio especial de la organización: Paco Lobatón.
- Premio Ondas internacional de radio: Alejandro Dolina (Argentina).
- Premio Ondas internacional de televisión: 'The last ride' (The human factor). RAI Italia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar