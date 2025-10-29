El Gran Wyoming, irónico y agradecido, tras ser galardonado con el Premio Ondas: "He pensado que era un fallo de verdad"

Los Premios Ondascomunicaron ayer todos los comunicadores y programas premiados en 2025, celebrando su edición número 72. Entre los galardonados se encuentra el maestro de ceremonias de laSexta y líder de 'El Intermedio', El Gran Wyoming. Irónico y agradecido, tras ser galardonado con el Premio Ondas, expresó anoche en su programa en el segundo canal del grupo Atresmedia que cuando se produjo el fallo del jurado, él pensó que se trataba de "un fallo de verdad".

El inicio del programa de 'El Intermedio' estuvo marcado por el buen humor y la complicidad habitual entre El Gran Wyoming y Sandra Sabatés, tras conocerse que el presentador había sido galardonado con el Premio Ondas al mejor comunicador. Con una sonrisa traviesa, Sabatés tomaba la palabra para dar la noticia: “Como sé que eres un hombre muy, pero que muy humilde, lo voy a decir yo. Hoy le han dado el Premio Ondas al mejor comunicador”, anunció entre aplausos, mientras Wyoming respondía con "modestia" y su característico sentido del humor. “No es la primera vez, muchas gracias”, comentó antes de ironizar: “Cuando han leído el fallo del jurado, he pensado que era un fallo de verdad”. A continuación, inició un improvisado discurso de agradecimiento: “Nada de esto hubiera sido posible sin este maravilloso equipo que tengo, mi inseparable compañera, mi familia que me apoyó cuando era joven, mi tío Facundo que...”, momento en el que Sabatés le interrumpió con una sonrisa: “El discurso interminable déjalo para la gala, no nos des la chapa ahora. Estarás contento. Enhorabuena, te lo mereces”. Wyoming cerró la divertida escena fiel a su estilo: “Como persona humilde que soy, me siento muy reconfortado con estos detalles”.

