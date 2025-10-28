Estos son los ganadores de los Premios Ondas 2025

Los Premios Ondas celebran su 72ª edición y, el periodista Iñaki Gabilondo ha sido el encargado de anunciar este martes los nombres de los ganadores del Premio Ondas 2025, uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito de la radio, televisión, música y publicidad en España. Entre los galardonados se encuentran El Gran Wyoming, el especial informativo por la muerte del papa Francisco de RTVE o la serie 'Pubertat'.

El programa 'Página Dos' que emite RTVE en La 2 se ha ganado el reconocimiento del jurado, constituido por 28 profesionales de radio, televisión, publicidad y música; al Mejor programa de entretenimiento. El espacio cultural ha sido valorado por acercar a la audiencia a los libros y los procesos de creación de los autores de una forma singular, en un lenguaje audiovisual innovador. Su diversidad, frescura y sorprendente puesta en escena ayuda a reconectar con la literatura, en una trayectoria impecable de casi dos décadas en un género cada vez menos reivindicado en televisión.

Por otro lado, la televisión pública también se ha ganado el Premio Ondas 2025 al Mejor programa de actualidad o cobertura especial por su especial informativo de la muerte y funeral del Papa Francisco y Cónclave. Los méritos para alcanzar el galardón han sido la realización de una amplia y diversa narración televisiva de unos hechos históricos de máximo interés. Un trabajo de equipo y coral, desde todos los ángulos, que estuvo encabezado, fundamentalmente, por mujeres periodistas de RTVE, en una firme apuesta por el servicio público.

Asimismo, Alejandra Herranz y El Gran Wyoming han sido reconocidos como Mejor comunicadora y Mejor comunicador, respectivamente. La presentadora del Telediario 1 por su honestidad, empatía y frescura frente a las cámaras, cualidades que la convierten en una profesional cercana y creíble. En cuanto al conductor de 'El Intermedio' en laSexta, han valorado su buen hacer, compromiso y valentía para dar continuidad a uno de los formatos más longevos de la televisión.

Categorías y premiados