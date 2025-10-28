Listado
Estos son los ganadores de los Premios Ondas 2025
El Gran Wyoming ha sido valorado como Mejor comunicador y El programa 'Página Dos' que emite RTVE en La 2 ha sido galardonado con el Premio Ondas a Mejor programa de entretenimiento
Los Premios Ondas celebran su 72ª edición y, el periodista Iñaki Gabilondo ha sido el encargado de anunciar este martes los nombres de los ganadores del Premio Ondas 2025, uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito de la radio, televisión, música y publicidad en España. Entre los galardonados se encuentran El Gran Wyoming, el especial informativo por la muerte del papa Francisco de RTVE o la serie 'Pubertat'.
El programa 'Página Dos' que emite RTVE en La 2 se ha ganado el reconocimiento del jurado, constituido por 28 profesionales de radio, televisión, publicidad y música; al Mejor programa de entretenimiento. El espacio cultural ha sido valorado por acercar a la audiencia a los libros y los procesos de creación de los autores de una forma singular, en un lenguaje audiovisual innovador. Su diversidad, frescura y sorprendente puesta en escena ayuda a reconectar con la literatura, en una trayectoria impecable de casi dos décadas en un género cada vez menos reivindicado en televisión.
Por otro lado, la televisión pública también se ha ganado el Premio Ondas 2025 al Mejor programa de actualidad o cobertura especial por su especial informativo de la muerte y funeral del Papa Francisco y Cónclave. Los méritos para alcanzar el galardón han sido la realización de una amplia y diversa narración televisiva de unos hechos históricos de máximo interés. Un trabajo de equipo y coral, desde todos los ángulos, que estuvo encabezado, fundamentalmente, por mujeres periodistas de RTVE, en una firme apuesta por el servicio público.
Asimismo, Alejandra Herranz y El Gran Wyoming han sido reconocidos como Mejor comunicadora y Mejor comunicador, respectivamente. La presentadora del Telediario 1 por su honestidad, empatía y frescura frente a las cámaras, cualidades que la convierten en una profesional cercana y creíble. En cuanto al conductor de 'El Intermedio' en laSexta, han valorado su buen hacer, compromiso y valentía para dar continuidad a uno de los formatos más longevos de la televisión.
Categorías y premiados
- Mejor programa de entretenimiento: 'Página Dos' (La 2 de RTVE).
- Mejor programa de actualidad o cobertura especial: Especial informativo de la muerte y funeral del Papa Francisco y Cónclave (RTVE).
- Mejor contenido de proximidad: 'El campo es nuestro' (Aragón TV).
- Mejor comunicador: El Gran Wyoming (LaSexta).
- Mejor comunicadora: Alejandra Herranz (RTVE).
- Mejor serie de comedia: 'Celeste' (Movistar Plus+).
- Mejor serie de drama(Ex aequo): 'Querer' (Movistar Plus+) y 'Pubertat' (HBO Max y 3Cat).
- Mejor intérprete masculino en ficción: Secun de la Rosa por 'Superestar' (Netflix).
- Mejor intérprete femenina en ficción: Para el elenco de 'Furia' (HBO Max). Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Nathalie Poza, Ana Torrent, Cecilia Roth y Claudia Salas.
- Mejor documental o serie documental: 'El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei' (HBO Max).
- Mejor programa nacional de radio: 'Versió RAC1' (RAC1).
- Mejor programa de radio de proximidad: 'Cafè d’idees' (Ràdio 4).
- Mejor programación especial de radio: Programas especiales por el apagón del 28 de abril.
- Mejor idea radiofónica: 'Un libro, una hora' (Cadena SER).
- A la trayectoria o mejor labor profesional: Isaías Lafuente.
- Al mejor podcast: 'Se llamaba como yo' (De eso no se habla y EITB Media).
- Mejor campaña de radio: La radio lo hace todo inolvidable (Pingüino Torreblanca para Asociación Española de Radiodifusión Comercial - AERC).
- Mejor agencia de radio: MONO Madrid.
- A la trayectoria en música: Pastora Soler.
- Fenómeno musical del año (Ex aequo): Valeria Castro y Guitarricadelafuente.
- Mejor espectáculo, gira o festival: LOS40 Music Awards Santander.
- Premio especial de la organización: Paco Lobatón.
- Premio Ondas internacional de radio: Alejandro Dolina (Argentina).
- Premio Ondas internacional de televisión: 'The last ride' (The human factor). RAI Italia.
