Herencia arrasa en 'El Grand Prix del verano' y se asegura su puesto en semifinales

Cuarta noche de 'El Grand Prix del verano' en esta edición 2025 y de nuevo el concurso emitido por RTVE lideró la noche de los lunes con más 2,9 millones de espectadores únicos y un share medio del 11,5%. El programa, liderado por el mítico Ramón García con Lalachus y Ángela Fernández en el papel de copresentadoras, vivió una apasionante velada entre Herencia (Ciudad Real) y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), con victoria aplastante de la localidad manchega, gracias también a la ayuda de Inés Hernand como madrina del pueblo ciudadrealeño y la mala actuación de Patxi Salinas en la mítica prueba de los bolos.

Herencia lideró con puño de hierro toda la noche

Herencia se impuso con fuerza en una noche llena de tensión, humor y bolos voladores en la cuarta gala de 'El Grand Prix del Verano'. La velada arrancó con las hilarantes pruebas de “Los recoge cocos” y “Misión Zanahoria”, pasando por “Tiro al pingüipato” y “Hamsters a la carrera”, hasta llegar a los inigualables “Pingüinos matemáticos”, donde Inés Hernand y Patxi Salinas se enfundaron de nuevo sus disfraces para meterse en la piel de estas aves heladas. Fue precisamente en “Los superbolos” donde el duelo entre Herencia y Peñaranda de Bracamonte se torció por completo: un despiste de Patxi Salinas al dar una señal errónea al tirador casi lanza la bola contra Ramón García, obligándolo a tirarse al suelo.

A pesar del susto, Peñaranda salvó parte de los puntos, pero fue Herencia quien, con la guía precisa de Inés, logró arrasar en la prueba y distanciarse en el marcador: 23 a 18 antes del decisivo “Diccionario”. La tensión se palpaba, pero aún quedaban emociones fuertes por vivir en la última ronda.

Y así fue. En “El diccionario”, Herencia certificó su dominio con una solvencia lingüística inesperada. La mecánica era simple: tres puntos por acierto, tres menos por fallo. Peñaranda arrancó mal al errar con “lumeco”, mientras que Herencia no solo acertaba con “faraute”, sino que fue sumando palabra a palabra: “lofía” no existe, correcto; “dragomán” sí existe, correcto. Mientras tanto, Peñaranda iba perdiendo fuelle con errores como negar la existencia de “hopo”, palabra que sí figura en la RAE. Al final, el marcador fue demoledor: 32 a 15 para Herencia, que no solo se llevó la gala, sino que se colocó líder en la clasificación general. Por detrás quedan Urduliz (28), San Sebastián de La Gomera (27) y L’Olleria (21), a la espera del choque de la próxima semana entre L’Arboç y Cubas de la Sagra. La emoción sigue en alto en un verano en el que el Grand Prix no perdona errores… ni a Patxi.

Clasificación de 'El Grand Prix del verano' 2025