Inés Hernand se sincera sobre su relación con María Patiño tras la cancelación de 'La familia de la tele': "Es cordial"

Inés Hernandha sido sincera cuando le han preguntado por su relación con María Patiño tras la cancelación de 'La familia de la tele', que el pasado 18 de junio emitía su último programa en la franja vespertina del ente público tras claudicar en cuanto a audiencias se refiere. La joven presentadora y locutora de radio espetó en una reciente entrevista en la revista Semana que ha mantenido "una relación cordial" con la periodista ferrolana, todo lo contrario que con Belén Estaban, con quien habla con cierta frecuencia. Además, Inés Hernand explicó que se ha intentado "acercar lo máximo posible a María Patiño pero no ha sido posible durante estos meses de trabajo en RTVE".

Compañeros de trabajo y poco más

Inés Hernand ha abordado con sinceridad su relación con algunos de sus compañeros de proyecto, especialmente con figuras como María Patiño, sobre la que se ha especulado mucho en redes sociales. La presentadora ha querido dejar claro que, a nivel personal, nunca ha tenido un conflicto con Patiño: "Con ella no he tenido ningún problema. Es más, he procurado acercarme a ella con cordialidad siempre y también controlando sus tiempos, porque soy una persona que ante todo soy muy respetuosa", afirmó. Hernand reconoce que quizás no hubo una conexión más profunda por falta de tiempo o por diferencias de expectativas: "Entiendo que ella a lo mejor tenía una expectativa también del propio proyecto, entiendo que tenía sus propias frustraciones". Ante los rumores de mala relación o incluso de bullying hacia María, Inés es clara: "Yo me he acercado como he podido y no ha surtido efecto. Pero para mí ni siquiera es como que decepción". Subraya que, aunque la convivencia no fue especialmente cercana, sí existió cordialidad: "Creo que hemos intentado entrar en convivencia y bueno, pues ha dado el resultado que se ha dado…", espetó la joven madrileña.

La audiencia condenó a 'La familia'

'La familia de la tele' era una de las grandes apuestas de José Pablo López como Director General de RTVE. La llegada de la constelación 'Sálvame' al ente público estaba llena de expectativas pero la audiencia le ha dado la espalda al magacín de actualidad y crónica social que presenta María Patiñojunto a Inés Hernand y Aitor Albizua, con Belén Esteban, Kiko Matamoros y Lydia Lozano entre otros en el grupo de colaboradores del programa. Concebido con un presupuesto inicial de más de 6 millones de euros para 65 entregas, más de 3,4 millones se han destinado a sueldos: 1,82 millones para el equipo artístico y 1,6 millones para el técnico. Presentadores como María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua cobraban entre 950 y 1.616 euros por programa. Los colaboradores percibían entre 54.150 y 65.550 euros, y los invitados pueden llegar a cobrar 2.000 euros por aparición. También se han invertido 365.822 euros en plató, y el evento de lanzamiento, el “Gran Desfile”, costó 440.044 euros. A esto se suman 204.111 euros en traslados, dietas y hoteles.