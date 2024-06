La presentadora fue vetada por su incidente físico con Ángel Cristo y su hija no entiende “la doble vara de medir” con precisamente el descendiente de Bárbara Rey

Lucía Serrano, hija de Arantxa del Sol, ha expresado su profundo malestar con Telecinco tras el veto impuesto a su madre luego de un incidente con Ángel Cristo durante 'Supervivientes2024'. En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, varios seguidores cuestionaron la decisión de la cadena, considerándola desproporcionada. Uno de los usuarios escribió: "No entiendo por qué tu madre no puede ir a las galas y Ángel va después de liarla y de cómo se ha comportado". Lucía respondió con contundencia, criticando a Mediaset y su supuesto Código Ético: "Han convertido al verdugo en víctima. La doble moral de esta cadena y su supuesto 'código ético' que, por cierto, no aplican con todos. En fin…".

Despedida de forma fulminante

El conflicto se desató después de que Arantxa del Sol admitiera haber tenido un altercado verbal con Ángel Cristo, que según él incluyó agresión física. Esto llevó a la decisión de Telecinco de prescindir de la presencia de Arantxa en el programa. Lucía, visiblemente molesta, no dudó en señalar la disparidad en el tratamiento entre ambos involucrados, insinuando que la cadena había sido injusta con su madre.

La situación ha generado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios apoyan a Lucía y critican la supuesta falta de coherencia de Mediaset en la aplicación de sus normativas. La joven no ha dejado pasar la oportunidad de expresar públicamente su descontento, destacando la incongruencia percibida en el trato dispensado hacia su madre en comparación con otros participantes del programa. Hasta el momento, Mediaset no ha emitido comentarios adicionales sobre el asunto, pero la controversia continúa alimentando la discusión sobre la ética y la equidad en el tratamiento de los incidentes dentro de sus programas.