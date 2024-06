Arantxa de Sol rompe su silencio tras la final de “Supervivientes 2024”

Arantxa de Solfue una de las notas negativas de la edición 2024 de “Supervivientes” tras protagonizar fuera de cámaras un incidente físico con Ángel Cristo, incumpliendo el Código Ético de la cadena y siendo apartada de todas las galas posteriores desde que salió a la luz dicho escándalo. Su ostracismo llegó a su fin tras la gala del pasado martes, que puso punto final a la edición con la sorprendente victoria de Pedro García Aguado, quien se impuso a Rubén Torres en el televoto final y se alzó con un premio mayúsculo de 200.000€.

Se llevó bien con el ganador

La esposa de Finito de Córdoba hizo pública su felicitación en la red social Instagram, donde no dudó en dar la enhorabuena al ex campeón mundial y olímpico de waterpolo en un post publicado en la página oficial de “Supervivientes”. “Muchísimas felicidades, Pedro García Aguado. Qué buenos recuerdos guardaré del programa que hemos compartido. Eres un súper senior”, fue el mensaje que Arantxa de Sol dejó en la parte de comentarios de la publicación, alegrándose de la victoria de su compañero de concurso.

¡Contra todo pronóstico, Pedro García Aguado gana “Supervivientes 2024! Telecinco

La actriz y presentadora, envuelta en las últimas semanas por la polémica relación de su marido, Finito de Córdoba, y Ana Herminia, actual prometida de Ángel Cristo, fue una de las grandes ausentes en la gala final del concurso de Telecinco, aunque no fue la única. Además de Rocío Madrid y Lorena Morlote, que no quedaron muy contentas con su experiencia en Honduras, se sumó la no participación de Laura Matamoros, una de las grandes concursantes de la edición. Su fortaleza mental se vio mermada con el transcurso del programa, renunciando a aparecer públicamente en cualquier acto del concurso, tal y como comunicó en un post en Instagram recientemente.