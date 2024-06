¿Por qué Ángel Cristo no estuvo en la semifinal de 'Supervivientes 2024'?

Telecincoemitió este domingo la semifinal de 'Supervivientes 2024', con Gorka, Torres, Marieta, Pedro García Aguado y Arkano como protagonistas. La noche estuvo llena de emociones y sorpresas, pero también de ausencias notables. Una de ellas fue la de Ángel Cristo Jr., quien expresó su frustración por no haber sido convocado al plató a última hora.

El hijo de Bárbara Rey, exconcursante del reality, reveló en sus redes sociales que "había estado listo y preparado para asistir al programa", solo para ser informado a último momento de que su presencia no era necesaria. "Me habría gustado estar ahí en Supervivientes... Como veis estoy preparado, vestido, estaba esperando el coche, llegaba tarde y me han llamado para cancelarlo, dicen que no me necesitan", lamentó el empresario ante sus seguidores.

Tratando de tomar la situación con humor, Ángel Cristo añadió: “Me han dejado como novio de pueblo, vestido y alborotado. Tengo que volver a ducharme para quitarme toda esta gomina que me he puesto”. A pesar de la decepción, el exconcursante intentó mantener un tono ligero y divertido frente a sus seguidores. A pesar de su ausencia, el exconcursante no perdió la oportunidad de mostrar su apoyo a uno de los semifinalistas, Gorka. "También es verdad que estoy un poquito malito pero, bueno, podría haber estado ahí, supongo que habrán otras personas que lo apoyen", comentó. Cristo animó a sus seguidores, a quienes llamó #TeamÁngel, a respaldar a Gorka en esta crucial etapa del concurso.

Hay que recordar que Ángel Cristo Jr. fue expulsado del programa por la organización después de violar las reglas al cruzar los límites territoriales establecidos en la isla. A pesar de esta expulsión, el reality había contado con su participación en casi todas las entregas posteriores a su salida. Su ausencia en la semifinal ha generado curiosidad y especulaciones sobre los motivos detrás de esta decisión de última hora por parte de la producción del concurso de Mediaset.