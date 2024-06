Adara Molinero no salta del avión y deja tirada a “Supervivientes All Star”

“Supervivientes All Star” ha sufrido su primer revés a las primeras de cambios, un rechazó que no esperaba y que ha puesto patas arribas el concurso en su primera gala. Adara Molinero, que fue finalista en su edición, no ha podido con sus nervios y ha decidido no saltar del avión, rechazando al programa y abandonando la edición estelar de la isla de los famosos.

Duro revés para el programa

Ya desde el inicio, Jorge Javier Vázquezse preocupó por el estado anímico de la participante, que se mostró abatida desde el minuto uno. “Venía con mucha ilusión y me está superando. Tengo miedo y estoy entrando en pánico. Hace muy poco que he estado aquí y siento que no me he recuperado psicológicamente”, aseguraba entre lágrimas la propia Adara, que se mostraba reacia a saltar del avión.

La situación no ha mejorado y las imágenes emitidas durante la gala de "Supervivientes" lo confirman. De hecho, la concursante tuvo que abandonar el set, donde recibió el apoyo de Olga Moreno. "No puedo, me da pánico, me da pánico", repetía entre lágrimas. Adara Molinero, visiblemente desanimada, recordó su experiencia en el concurso hace menos de un año: "Lo pasé muy mal, muy mal. Me he equivocado viniendo". Estas palabras anticipaban su desenlace en el reality. Sin embargo, la joven accedió a subir al helicóptero junto a Bosco Blach, uno de sus principales apoyos. Entre lágrimas, dijo: "No puedo, tengo pánico. De verdad que no puedo. Perdóname, pero no. Tengo miedo y no puedo vivir lo mismo otra vez". Ante esta situación, Jorge Javier le propuso: "Nos ponemos en marcha y al llegar decides. Si quieres abandonar, no hay problema. Tú eres libre". Pese a esto, Adara rehusó continuar: "No me tiro. Venía con ilusión, pero recordar mi edición y todos los sentimientos me da pánico, tengo terror a pasarlo así de mal".

El pánico se apoderó finalmente de Adara que repitió en varias ocasiones que su decisión de no saltar era firma, rechazando al programa y tomando una decisión tan drástica como dura, decir adiós y abandonar sin ni siquiera participar en “Supervivientes All Star”.