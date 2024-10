Arturo Valls: “Las meteduras de pata son parte de mi encanto como presentador”

Tras convertirse en un fenómeno televisivo, la diversión, la curiosidad y el espectáculo regresan con la cuarta temporada de "Mask Singer". El show, que se emite las noches de los miércoles, a partir de hoy a las 22:45 horas, trae nuevas máscaras como Tiburón, Corazón y Panda, listas para despistar tanto a los investigadores como al público. En la pasada edición, el programa de Atresmedia logró liderar las noches de Antena 3 con un 17,1% de cuota de pantalla. Arturo Valls vuelve a ser el maestro de ceremonias en este formato, que sigue conquistando audiencias con su mezcla única de música, misterio y grandes sorpresas. Hablamos con él para LA RAZÓN sobre esta nueva edición.

Arturo, ¿qué novedades trae esta cuarta temporada de “Mask Singer”?

Las más importantes son los nuevos concursantes, porque el formato está muy consolidado, es muy bueno y, ya sabes, “si algo funciona, no lo toques”. Sin embargo, alguna vuelta de tuerca sí que hay. Habrá duetos en la semifinal, con las máscaras cantando junto a artistas famosos, lo cual será un momentazo. Seguimos con los dobles desenmascaramientos, y además hemos metido la "máquina tragapistas", que es una ruleta que da pistas extras. La idea es que cada gala sea aún más emocionante.

¿Qué tal es la química con el nuevo equipo de investigadores?

¡Increíble! Javier Calvo y Javier Ambrossi ya son veteranos y tienen una química brutal. Y Alaska y Ana Milán se han sumado tras haber sido máscaras en anteriores ediciones, lo cual es genial porque saben lo que es estar al otro lado. Ana es súper rápida con sus deducciones y Alaska tiene todo ese bagaje musical, así que el equipo está de lujo.

¿Le gusta saber quién está bajo la máscara antes de que se revele?

No, prefiero no saberlo. Lo divertido es vivirlo como lo viven los investigadores y la audiencia. Me gusta sorprenderme junto con el público, pero es verdad que justo un instante después de que se levanten la máscara, me dicen el nombre correcto del personaje. Ya sabes, para no volver a cometer un “Janet Jackson” (ríe), que resultó ser ¡Latoya Jackson! Me equivoqué de hermana. La cara que se me quedó fue un poema, y claro, los investigadores no paraban de reírse. Estas meteduras de pata son parte del encanto.

¿Qué es lo que más disfruta como presentador?

El ambiente, es increíble. Me lo paso genial y creo que eso se contagia. Aprendí en programas como "¡Allá tú!" que el presentador tiene que estar metido en el juego, vivirlo con los concursantes. No vale con solo dirigir, tienes que jugar también.

¿Es fácil mantener todo tan natural y espontáneo?

Es que no hay otra. Si te lo pasas bien, el público lo nota. No puedes estar acartonado en un programa así, tiene que fluir todo con naturalidad. La clave es divertirte tú también, que el espectador sienta que estás jugando. Y si me río, es porque lo hago de verdad. No soy una persona que en estos casos ponga una cara para disimular, creo que se vería ridículo y, además, no sería yo. Y si me siguen llamando será porque funciona.

¿Ha cambiado algo la dinámica del programa?

La estructura básica sigue porque funciona de maravilla. Pero hemos añadido elementos como las "Wild Cards", que son máscaras que entran a mitad de temporada, y el botón delatador que los investigadores pueden usar si están seguros de quién es. Eso sí, si fallan, ¡hay castigo! Todo esto hace que el show sea más dinámico.

¿Qué tal los cambios en las máscaras y las actuaciones?

Cada vez son más espectaculares. Las máscaras tienen detalles increíbles y las actuaciones suben de nivel temporada tras temporada. Este año tenemos a Tiburón, Corazón, Panda... hay de todo y con una puesta en escena brutal. Lo bueno es que el show sigue sorprendiendo, aunque ya lleve varias ediciones.

¿Por qué cree que “Mask Singer” sigue siendo un éxito?

Creo que es la mezcla perfecta de misterio, diversión y emoción. Es un programa que engancha a todo tipo de público, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Cada gala es un juego para todos, y las máscaras nuevas siempre traen algo fresco. Aunque sepas cómo va el formato, siempre hay algo que te pilla por sorpresa.

¿Le resulta difícil mantener el ritmo con tantas temporadas?

Para nada. Al contrario, cada temporada trae algo nuevo que me motiva más. Me encanta ver cómo evolucionan las máscaras, los investigadores, y la reacción del público. Además, no saber quién está bajo la máscara me hace disfrutarlo tanto como la primera vez.