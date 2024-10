Amaia Montero aclara su vuelta a ‘La Oreja de Van Gogh’: “Esto me está empezando a afectar”

Desde que ‘La Oreja de Van Gogh’ emitiese el comunicado con el que rompía lazos con Leire Martínez, es el tema que ha llegado a opacar incluso el escándalo del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey. Amaia Montero suena en todas las quinielas como la próxima en subirse al escenario con la banda, después de que fuese sustituida hace casi dos décadas atrás: “Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y ‘La Oreja de Van Gogh’ seguirán caminos separados”. Así estalló la bomba. Todos se apenaban por la vocalista que salía, pero entraba en juego la esperanza de volver a ver reunida a la banda con la vuelta de su mítica cantante. La misma que ha permanecido en silencio estos días en los que su nombre ha sonado por doquier y que ha roto su silencio para el programa de Ana Rosa Quintana.

Y lo hace mosqueada. No le ha sentado nada bien el revuelo generado y cómo se está tratando el asunto. Especialmente por el feo que supone para Leire Martínez que se dé por hecho que su salida del grupo se deba al regreso de la cantante, que ni sabe de dónde vienen los rumores de su vuelta a ‘La Oreja de Van Gogh’: “Eso es lo que yo me pregunto. Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero”, dice contundente la artista, que veinte años atrás decidió desligarse de su grupo y comenzar una andadura en solitario, sin conocerse de verdad los motivos reales de su ruptura. Por eso que se plantee ahora su vuelta y que se haya incluso asegurado que está firmado ya el contrato de su primer concierto para 2025 lo considera “una locura, una demencia”.

Y es que el motivo por el que Amaia Montero se ha animado a romper su silencio ha sido para dejar bien claro que su vuelta a la banda no ha sido planteada. Algo que ni desde ‘La Oreja de Van Gogh’ ni ella misma se han pronunciado, hasta ahora, precisamente para dejar claro que no lo ha hecho y no tiene intención de hacerlo, para protegerse de tal impacto emocional: “¿Yo he dicho o algún componente del grupo ha dicho que vuelvo?”, se pregunta la cantante a la vez que confiesa que “esto me está empezando a afectar”. Algo entendible, pues se le remueven muchas cosas que creía superadas o batallas contra las que aún lidia. Esta formación le cambió la vida allá por 1999 cuando se dieron a conocer, hasta que en 2007 anunciaron su separación. Lo mismo que ha sucedido ahora con su sustituta, que sí ha expresado su opinión al respecto. Tampoco es buena.

En un principio Leire Martínez se ha mantenido en silencio, lo que hacía entender que formaba parte del escrito que anunciaba el final de sus días junto a ‘La Oreja de Van Gogh’. Algo que se desveló que no era así después, en boca de su amiga Mar Montoro, en el programa ‘Juntos’ de Telemadrid: “El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero, por el momento, no tengo mucho que decir”, transmitía escuetamente. Unas palabras que han provocado mucho escándalo en redes sociales, al evidenciarse que la separación no es, ni mucho menos, amistosa ni de mutuo acuerdo. Que sus diferencias son difíciles de solventar y que, tal y como ha dejado claro Amaia Montero, no es culpa suya su salida, dado que ella no tiene planes de regresar al grupo, por mucho que esta idea destroce a sus incondicionales fans, que soñaban con tal posibilidad 17 años después.