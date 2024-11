Warner TV anuncia el "estreno" de una de las series más famosas de Hugh Grant y Nicole Kidman

El próximo mes de diciembre, Warner TV ofrecerá a sus espectadores una de las series más exitosas de los últimos años: "The Undoing". Este thriller psicológico, creado por David E. Kelley ("Big Little Lies"), se emitirá en dos sesiones especiales. El sábado 9 de diciembre a las 22:00 horas se proyectarán los primeros tres episodios, y una semana después, el 16 de diciembre, los tres capítulos finales cerrarán la historia. Además, los episodios estarán disponibles bajo demanda en la plataforma Warner TV Now tras su emisión.

Basada en la novela "Tú ya lo sabías" de Jean Hanff Korelitz, "The Undoing" nos presenta la historia de Grace Fraser (Nicole Kidman), una psicóloga de éxito, y su esposo Jonathan (Hugh Grant), un oncólogo pediátrico respetado. La pareja, que lleva una vida aparentemente perfecta en la élite de Nueva York, ve su mundo desmoronarse cuando un brutal asesinato sacude su comunidad. La víctima, una madre de la escuela de su hijo, conecta de manera inesperada con los Fraser cuando Jonathan desaparece y se convierte en el principal sospechoso. Lo que sigue es una espiral de mentiras, secretos y revelaciones que ponen en duda todo lo que Grace creía saber sobre su vida.

The undoing larazon

Por otra parte, el elenco de la serie incluye a destacados actores como Donald Sutherland, quien interpreta al poderoso y protector padre de Grace, en un papel que le valió el premio de la Crítica Televisiva Estadounidense al mejor actor de reparto en una miniserie. También participan Edgar Ramírez, Noah Jupe, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Matilda De Angelis, y Sofie Gråbøl. Dirigida por Susanne Bier ("En un mundo mejor"), "The Undoing" combina una narrativa adictiva con actuaciones magistrales, especialmente de Kidman y Grant, quienes exploran facetas complejas de sus personajes en un entorno lleno de tensión y misterio.

Una serie que rompió récords en HBO

en, "The Undoing" se convirtió en un, superando a " Big Little Lies " como lade HBO en ese año. A pesar de críticas variadas, logró un crecimiento de audiencia sostenido durante sus seis episodios, algo sin precedentes para la cadena. Cuatro años después, el regreso de "The Undoing" a la televisión promete captar tanto a nuevos espectadores como a aquellos que desean revivir esta intrigante historia. Mientras tanto, paralelamente a esta noticia de Warner TV, el actor Hugh Grant , uno de los protagonistas de la serie, estará esta noche en ' El Hormiguero ' de Antena 3 promocionando su próxima película, "", lo que refuerza aún más si cabe el interés por su participación en esta icónica serie de 2020.