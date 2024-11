El amor platónico de Reino Unido aterriza en "El Hormiguero"

Tras divertirnos ayer con el flamante ganador del Balón de oro, Rodrigo Hernández, "El Hormiguero" cierra la semana con una visita internacional, siendo antesala del festival de celebridades de Hollywood que aterrizarán en las próximas semanas en el buque insignia de Antena 3. El programa de las hormigas más famosas de la televisión reciben al gran actor británica Hugh Grant, quien presentará su nueva película "Heretic (Hereje)", próxima a estrenarse el 3 de enero.

Uno de los símbolos románticos más importantes de la historia del cine

Hugh Grant, nacido el 9 de septiembre de 1960 en Londres, Reino Unido, es uno de los actores más reconocidos del cine británico, conocido por su carisma y versatilidad en papeles románticos y cómicos. Graduado de la Universidad de Oxford en Literatura Inglesa, Grant inicialmente incursionó en la actuación con pequeños papeles en el teatro y el cine, antes de alcanzar la fama internacional. Su gran oportunidad llegó en 1994 con "Cuatro bodas y un funeral", película que no solo le valió un Globo de Oro, sino que también lo posicionó como el galán británico por excelencia. A partir de ahí, protagonizó éxitos como "Notting Hill" (1999), "El diario de Bridget Jones" (2001) y "Love Actually" (2003), consolidándose como un referente del género romántico. No obstante, Grant también ha demostrado su habilidad para interpretar roles más complejos y alejados del estereotipo de galán. Su actuación en "Florence Foster Jenkins" (2016) y "Paddington 2" (2017) le ganó elogios de la crítica. Recientemente, ha explorado la televisión con series como "The Undoing" (2020) y ha participado en producciones de gran escala como "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" (2023).

Hugh Grant Efe Agencia EFE

Además de su carrera artística, Grant ha sido un activista destacado contra la invasión de la privacidad por parte de los medios de comunicación, siendo un ferviente defensor de la regulación de la prensa. Su legado trasciende el cine, destacándose como una figura influyente tanto en la industria del entretenimiento como en la esfera pública.

El intérprete regresa al plató de Antena 3 para presentar "Heretic (Hereje)", que llegará a los cines el próximo el 3 de enero de 2025. En este thriller psicológico, Grant interpreta al inquietante Sr. Reed, envuelto en un brutal juego del gato y el ratón durante una tormentosa noche. Será una conversación repleta de intriga y humor con uno de los actores más reconocidos del cine internacional.