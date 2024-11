Silvia Abril se viste de moda española en su cita con Pablo Motos y el traje español más elegante que todas necesitamos en el armario

Con su humor inconfundible, Silvia Abril ha llegado a El Hormiguerodispuesta a llenar el plató de risas. La actriz ha compartido anécdotas de su carrera y de su vida personal, contagiando al público con su espontaneidad y buen humor. Y nosotras nos hemos enamorado de su look, en traje y con una camisa de lo más romántico con cuello y puños de maxi volante. Un look que gracias a la estilista Victoria Nogales nos hemos enterado que era de la firma española Mans. Es decir, que anoche Pablo Motos no fue el único en lucir el uniforme más elegante: camisa blanca y traje.

Silvia Abril ha visitado esta noche ‘El Hormiguero’ para presentar ‘Mamen Mayo’, la nueva ficción que protagoniza y que se estrena el próximo 18 de noviembre en SkyShowtime. Y nosotras no hemos podido dejar de mirara su lookazo de la firma española de sastrería Mans que ganó en 2023 el Premio L’Oréal Paris a la Mejor Colección de la MBFW Madrid. Jaime Álvarez ha presentado su primera colección de mujer en esta nueva edición de MBFWM. Una sobria apuesta para la temporada primavera/verano 2024 que "mantiene la estética trazada a lo largo de los años con su línea masculina", tal y como detallan desde la propia firma. La firma Mans defiende la elegancia y la sofisticación de las piezas clásicas centrándose en una sastrería inmaculada y exuberante. En su primera colección de mujer donde destacan las americanas en clave 'oversized' y, por contraste, los pantalones estrechos que alargan la silueta femenina. Y todo eso es lo que vemos en este look de Silvia Abril.

El look de Silvia Abril en 'El Hormiguero'. Gtres

La sastrería femenina, reflejada americanas 'smoking' o pantalones que estilizan la figura, destaca entre sus propuestas, así como la combinación de tejidos diversos, que Silvia Abril ha combinado con una camisa blanca de estilo victoriano con volante en cuello y puños.