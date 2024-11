Iker Jiménez ha sido uno de los nombres propios de la DANA en cuanto a televisión se refiere. A pesar de un gran gesto económico, como ha sido la recaudación de 600.000 euros para los afectados por la tragedia, las acciones de algunos de sus colaboradores han ensuciado, nunca mejor dicho, su papel dentro de esta catástrofe natural que ha dejado imágenes imborrables entre la población de nuestro país. Anoche, en "Horizonte", uno de los dos programas junto a su mítico "Cuarto Milenio" que comanda en Cuatro, quiso recular y rectificar, sobre todo, por la acción realizada por Rubén Gisbert antes de una conexión en el espacio de los jueves noche en el segundo canal de Mediaset, acto que ha generado muchas ampollas, tanto en redes sociales como en compañeros de profesión.

Asumiendo responsabilidades

"Ha sido todo una situación tan anómala y caótica. Lo primero nuestro respeto... Íbamos a hacer un minuto de silencio porque lo merecen", comenzó Iker Jiménez. Explicó el caos en el terreno: "El caos que existe allí no lo pueden entender si no están allí. En ese caos hemos hecho cosas buenas, hemos querido ayudar a todo el mundo y hemos cometido errores". Refiriéndose a su colaborador Rubén Gisbert, aclaró: "No es colaborador ni es de este equipo. Estaba haciendo un gran trabajo y eso no se lo quita nadie ni se lo quito yo. Otra cosa es el caos, el desconcierto... un vídeo bastante impropio en esta situación". Luego, asumió su responsabilidad: "Yo soy responsable de todo esto y hasta de la última persona que entra aquí. No voy a escudarme, no he sido cobarde en mi vida y asumo lo que pasó". De Gisbert también dijo: "Llevaba en ese momento cuatro o cinco días de barro hasta aquí gastándose su dinero para llevar medicinas... eso no lo va a quitar ningún vídeo". Cuando lo vio mancharse con barro para mantener el raccord de la grabación, comentó: "Yo cuando lo vi no me lo podía creer. ¿Qué cojones hace uno de mi equipo, colaborador en este caso, manchándose los pantalones?", espetaba el presentador.

Sobre la polémica del bulo en el centro comercial Bonaire, explicó: "Nunca jamás me he alegrado de que mis fuentes fallen y fallar yo. Que no les digan que he dicho que ha habido 700 muertos. Aquí se habla de la capacidad de 700 vehículos dentro del parking". Respecto a sus fuentes, comentó: "No puedo decir las fuentes porque los periodistas no podemos decirlo, pero les aseguro que no era Perico el de los Palotes". Confesó: "Yo estaba demasiado indignado y un periodista no puede estar demasiado indignado. Quería ayudar. Error, desde luego, pero es en mi casa de madrugada... pensando que nos están engañando. Lo creo realmente". También destacó el respaldo de Mediaset: "Nadie de esta casa me ha dicho que diga nada y me han dado libertad absoluta. Quizá por eso estoy en esta casa a pesar de las polémicas". Asumiendo su error, dijo: "Fui irresponsable... intentaré ser mucho más escrupuloso, desconfiar de todas las fuentes". Finalmente, respondió a los críticos: "Me parece muy bien que personajes importantes hablen de mí, se lo agradezco sea en el tono que sea... Les aseguro que de esto aprendo", finalizó así un inicio demoledor y bastante crudo, sobre un acontecimiento que es ya historia de nuestro país.