Nuevo toque de atención en "El Intermedio", ahora el rapapolvo se lo lleva Ángel Gaitán

"El intermedio" ha venido con ganas de dar guerra tras su parón por los especiales de la DANA, teniendo un objetivo bastante claro, Iker Jiménez y sus colaboradores en "Horizonte", cuyas últimas acciones están dejando mucho que desear tanto en redes sociales como en compañeros de la profesión. Si el martes fue turno de Wyoming, anoche se pronunció Dani Mateo, poniendo énfasis principalmente en el sorteo que iba a realizar Ángel Gaitán a los afectados por la terrible DANA, que ha azotado la zona este de nuestro país, en redes sociales. Un gesto nada aplaudido en el programa de Atresmedia.

Polémica, polémica y más polémica

Primero fue Rubén Gisbert, luego el bulo propagado por Iker Jiménez sobre el parking del centro comercial de Bonaire y el miércoles el sorteo por likes en redes para los pueblos afectados. Polémicas surgidas alrededor del presentador mítico de Mediaset y "Cuarto Milenio", que no pasaron desapercibidas en el equipo de "El Intermedio", siendo recogidas todas ellas por Dani Mateo, quien no dudó en criticar con su sátira inconfundible, poniendo el foco principal en Ángel Gaitán, un experto en mecánica que se ha hecho viral durante los últimos meses en redes sociales y que se ha convertido en uno de los colaboradores habituales de Jiménez en el programa de la noche de los jueves que tiene en Cuatro. Dani Mateo comenzó su intervención repasando con ironía la respuesta solidaria ante la catástrofe que vive Valencia, destacando que "se han desplazado médicos, militares, bomberos y también digamos… gente inclasificable".

En este contexto, Mateo se refirió directamente a Ángel Gaitán, mecánico e influencer, aludiendo con humor a su participación en programas de misterio. "Como Ángel Gaitán, mecánico, influencer y colaborador de esos programas en los que, además de buscar fantasmas, a veces los llevan al plató", comentó entre risas, mientras criticaba la falta de tacto de Gaitán en sus redes sociales. Mateo relató cómo el Tiktoker, al ver las donaciones que llegaban a Valencia, propuso algo peculiar: "¿Pero qué es lo que nadie les estaba dando? Efectivamente, la ilusión de ganar un concurso", explicó con sorna, detallando cómo Gaitán animaba a sus seguidores a votar en Instagram para decidir a qué municipio enviar su ayuda.

Imitando el tono del mecánico, Mateo añadió: "Los dos pueblos que más me gusta tengan, serán a los pueblos que vayamos". Ante esta propuesta, Mateo ironizó, "Claro que sí, y si hay que desempatar, que los del pueblo se vistan de bolos y soltamos una vaquilla". Finalmente, recuperando la seriedad, el cómico lanzó un dardo: "Show must go on, yo que tú mañana propondría jugar a la patata caliente, que es justo lo que está haciendo tu jefe con todos sus colaboradores", espetó finalmente Dani Mateo.