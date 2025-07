El giro a la derecha entre los jóvenes españoles, impulsado por los fallos de la izquierda

'Espejo Público' abordó un tema que lleva tiempo generando titulares y reflexión sociopolítica: el creciente giro hacia la derecha entre los jóvenes españoles. Según el analista Manuel Mostaza, los datos avalan esta tendencia, con encuestas que sitúan a Vox como el partido más votado entre los menores de 35 años, especialmente entre varones. Este fenómeno representa una ruptura con la tradicional moderación del electorado joven español, incluso durante épocas marcadas por gobiernos conservadores como los de José María Aznar. La explicación podría residir en un agotamiento de los discursos de izquierda y una progresiva normalización de posturas que antes eran minoritarias. Además, el electorado joven se ha convertido, según Mostaza, en punta de lanza de los cambios de ciclo político, y ya no se siente condicionado por el pasado franquista, que solía frenar el avance de ideologías más conservadoras. Esta derechización, sin embargo, no se limita a los jóvenes, ya que el conjunto del electorado (incluidas las mujeres) muestra un desplazamiento hacia el centro-derecha. El análisis plantea una transformación estructural en la política española que afecta tanto a la percepción ideológica como a la identificación generacional con los partidos.

Dos jóvenes invitados al plató, Hugo y Jaime, reflejaron posturas distintas dentro del mismo desencanto generacional. Hugo confesó que votaría al Partido Popular, aunque por descarte, admitiendo que ningún partido conecta realmente con las inquietudes de los jóvenes. Se definió como liberal y expresó su rechazo a Vox por su “deriva populista” y su alejamiento de postulados más moderados. Aun así, reconoció que muchos jóvenes sí se sienten atraídos por el discurso de esta formación, especialmente por una mezcla de hartazgo, falta de alternativas y desconexión con las promesas incumplidas de la izquierda. Por su parte, Jaime se posicionó más claramente a la izquierda, afirmando que votaría al PSOE, aunque también desde una sensación de desilusión. Reconoció el impacto negativo de los escándalos de corrupción, pero señaló que no ve en la oposición soluciones que le resulten más convincentes. Ambos coinciden en que los jóvenes ya no votan por fidelidad ideológica, sino por análisis personal de los problemas que enfrentan: vivienda, precariedad, futuro laboral o pensiones. La identificación automática con siglas está desapareciendo en favor de un pensamiento más crítico y pragmático.

Falta de autocrítica en la izquierda

El programa también salió a la calle para recoger la opinión de la ciudadanía sobre esta supuesta derechización juvenil. Las respuestas fueron diversas: algunos ven una reacción lógica ante el dominio de la izquierda en el poder, mientras otros creen que se trata de una moda sin base ideológica profunda. No faltaron quienes atribuyeron este giro a la ignorancia o la rebeldía, algo que Hugo rechazó con firmeza. Para él, asumir que votar a la derecha es síntoma de desinformación refleja la falta de autocrítica de cierta izquierda, que prefiere desacreditar al votante en lugar de revisar sus propios errores. Jaime, en cambio, insistió en la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo entre jóvenes con distintas visiones políticas. Cree que lo crucial no es tanto a quién se vota, sino poder hablar de los problemas reales que comparten como generación. Ambos coincidieron en que se ha roto el tabú de hablar de política en público, y que si no hay intercambio de ideas, tampoco habrá progreso colectivo.