"Ingresé en un convento para superar mi depresión": Carmen Lomana se emociona con su historia en 'Y ahora Sonsoles'

El programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 ha vivido un momento especialmente emotivo este martes con el testimonio de Carmen Lomana. La socialité, colaboradora habitual del espacio, ha compartido una dura experiencia personal al hablar sobre la depresión que sufrió tras el fallecimiento de su marido, Guillermo Capdevila. En una conversación en la que se analizaban las declaraciones de Mario Vaquerizo sobre la muerte, Lomana ha recordado cómo el dolor la llevó a pensar en el suicidio y cómo logró salir adelante.

Carmen Lomana ha comenzado su intervención explicando que, tras la pérdida de su marido, atravesó un profundo estado de depresión. "Siempre que encuentro a alguien en depresión le digo lo mismo: ve al médico. Yo pensaba disparates hasta que vi que estaba tocando fondo", ha confesado visiblemente emocionada. También ha hecho referencia a la polémica que se generó cuando en una entrevista aseguró que "no se suicidó por estética", unas palabras que fueron malinterpretadas. La empresaria ha explicado que su intención con aquella frase era resaltar el impacto que un suicidio puede tener en la familia: "Debe de ser muy duro que un familiar te encuentre muerto porque has decidido quitarte la vida, debe ser horroroso". Asimismo, la colaboradora ha asegurado que, en su caso, logró sobreponerse gracias a un tratamiento adecuado y a su fuerza de voluntad.

'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Uno de los momentos más sorprendentes de su testimonio ha sido cuando ha revelado que, en plena crisis emocional, decidió retirarse a un convento durante dos meses. "Yo tenía tanta ansiedad que decidí irme a un convento para buscar la paz", ha afirmado. Durante su estancia, llevó la misma vida que las religiosas, con una rutina marcada por la oración y la introspección. Sin embargo, con el tiempo comprendió que su camino no estaba en la vida monástica. "La hermana superiora me dijo que yo no tenía vocación, que lo que pasaba es que estaba rota por el fallecimiento de mi marido", ha explicado. Esta experiencia le ha ayudado a encontrar la serenidad necesaria para seguir adelante.

Por otra parte, Carmen Lomana ha subrayado la importancia de encontrar metas e ilusiones para superar una depresión. "Para salir del pozo hay que buscar una meta que te haga ilusión. No hay que quedarse lamiéndose las heridas", ha aconsejado. También ha destacado que perder a un ser querido es un golpe devastador, pero que se puede superar con el tiempo y con ayuda profesional. La socialité ha cerrado su testimonio con un mensaje de gratitud hacia la vida. "El dolor te lleva a un camino diferente, pero te hace crecer como persona. Cada día doy gracias a la vida", ha concluido. Sonsoles Ónega, emocionada por sus palabras, le ha agradecido su sinceridad. "Muchas gracias por abrirte y contarnos esto que no teníamos previsto", ha afirmado la presentadora. "Nada, lo hago porque aquí estoy como en casa", ha respondido Lomana, dejando un mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares.