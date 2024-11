El público estalla contra Frank Blanco en el debate de "Gran Hermano"

El conflicto Daniela y Maica ha llegado más allá de las puertas de Guadalix y anoche en el debate de "Gran Hermano", una delicada argumentación de Frank Blanco ha desatado una polémica muy fuerte en torno al presentador de Mediaset, que no estuvo muy acertado con sus declaraciones y así la audiencia del concurso de Mediaset se lo hizo saber en redes sociales. Las palabras del maestro de ceremonias de la cadena resonaron en el plató del programa que presentó anoche Ion Aramendi, dejando en un segundo plano la curva de la vida de Eli, así como la prueba de embarazo que se realizó dentro de las paredes de la casa de "Gran Hermano".

Todos contra Frank

"Van a por mí y no lo soporto. Me bloqueo y no sé defenderme. No sé Súper si voy a poder soportar esto", comentaba Maica entre lágrimas en el confesionario del programa, palabras que llegaron al plató donde se realizaba el debate, en el cual participó Frank Blanco, realizando un comentario que no gustó en redes, siendo abucheado por el público, considerado incluso de peligroso. "Cuando hay dos personas que tienen problemas con diez, el problema debe ser de esas dos", espetaba el colaborador de "TardeAR", despertando animadversión en el debate, aunque Ion Aramendi cortó por lo sano en directo, cambiando de tema antes de que la polémica fuera a más, aunque todo el lío continuó en redes sociales, señalando de forma negativa a Frank Blanco.

El duodécimo debate de "Gran Hermano 2024" estuvo marcado por momentos emotivos y tensos. Uno de los más comentados fue el retraso en la menstruación de Violeta, quien, junto a Edi, decidió hacerse una prueba de embarazo. Tras hablar con una doctora, Violeta realizó la prueba y los resultados fueron negativos, resolviendo el suspenso en torno a la situación. Por otro lado, Edi protagonizó un momento íntimo al compartir su curva de la vida, reflexionando sobre los momentos más significativos de su trayectoria. Recordó una infancia feliz, aunque marcada por la ausencia de su padre debido al trabajo, y confesó que el fallecimiento de su abuelo a los siete años fue su primer drama personal. También habló sobre las inseguridades que vivió durante su adolescencia y los problemas de autoestima que arrastró en sus relaciones amorosas. Finalmente, destacó el impacto del nacimiento de su hijo a los 31 años, describiendo la paternidad como un amor profundo. También mencionó su deseo de formar una familia estable, algo que siente como una asignatura pendiente.

El debate cerró con la nominación de Edi, Laura y Daniela, y un castigo helado para los concursantes menos votados, consolidando otra noche memorable del reality.