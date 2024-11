Borjamina, de los Mozos de Arousa, carga contra Telecinco por las Campanadas: "Se han reído de nosotros..."

El conocido concursante Borjamina, líder del trío gallego Mozos de Arousa, ha estallado públicamente contra Mediaset tras confirmarse que no serán los encargados de presentar las Campanadas de Fin de Año. Esta situación se suma a su inminente salida de 'Reacción en cadena', el concurso que les ha catapultado a la fama en Telecinco.

Hace semanas, rumores apuntaban a que los Mozos de Arousacompartirían protagonismo con Ion Aramendi en las Campanadas de Telecinco y Cuatro. Sin embargo, este pasado miércoles, Mediaset ha confirmado a los presentadores definitivos: Blanca Romero junto a Ion Aramendi en la retransmisión nacional, y Ángeles Blanco y Ricardo Reyes para la emisión en Canarias. A pesar de esto, Borjamina ha asegurado que el acuerdo para su participación estaba cerrado, pero ahora denuncia sentirse engañado. "No es que nos hubiéramos hecho ilusiones, es que estaba cerrado", ha escrito en su cuenta de X. Su frustración ha ido en aumento tras la publicación de informaciones en las que un directivo de Mediaset justificaba la decisión argumentando que los Mozos de Arousa "ya no formaban parte de la cadena".

Según el concursante, Mediaset les habría pedido participar en otros programas del canal como 'TardeAR', 'Fiesta' y 'Supervivientes' tras su salida de 'Reacción en cadena'. "Nos han mentido en nuestra cara para hacer cosas que no queríamos hacer", ha afirmado Borjamina, quien también ha lamentado las contradicciones en el discurso de la cadena. Asimismo, la polémica se ha intensificado con la publicación de un mensaje de Borjamina agradeciendo irónicamente a la persona de Mediaset que filtró detalles del cambio. En su declaración, el concursante ha expresado su decepción al descubrir que la decisión de prescindir de ellos se tomó apenas una semana antes del anuncio oficial.

En otro orden de cosas, los Mozos de Arousa cerrarán su participación en 'Reacción en cadena' el próximo lunes tras una trayectoria de más de 400 programas y haber acumulado un bote de 2,6 millones de euros. Este final, que se emitirá en horario de prime time, marcará el cierre de una etapa histórica para el concurso de Telecinco. A pesar de la controversia, Borjamina ha asegurado que la molestia no radica en no dar las Campanadas, sino en el trato recibido por parte de Mediaset. "Yo estaré bien a gusto el 31 a mediodía repartiendo las uvas en mi pueblo, como he hecho todos estos años", ha concluido.

Finalmente, el trío gallego, que se ganó el cariño del público por su carisma y habilidades en el concurso, podría buscar nuevos horizontes televisivos tras desvincularse de Mediaset. Por ahora, la promesa de Borjamina de "hablar en unos días" augura más revelaciones sobre una relación profesional que parece haber terminado de forma agria.