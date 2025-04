Jordi Wild explota ante las palabras de María Jesús Montero por el 'caso Alves': "Tendría que dimitir"

Que María Jesús Montero no estuvo acertada en sus recientes declaraciones sobre la presunción de inocencia en el 'caso Alves' lo saben hasta sus compañeros de partido y tras recibir críticas de adversarios políticos y periodistas de nuestro país como es el caso de Carlos Alsina, el mundo del streaming también se ha hecho eco de las recientes declaraciones de la Ministra de Hacienda y Vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez. En este caso ha sido el turno de Jorge Carrillo de Albornoz Torres, conocido como Jordi Wild o Giorgio, quien es uno de los grandes creadores de contenidos de nuestro país, con 12,1 millones de seguidores en su canal principal y más de 6,3 millones en la cuenta de YouTube de 'The Wild Project', el pódcast que se consagró en los Ondas 2025 en la categoría de Trayectoria en la Industria del Pódcast. En el episodio #323 de su pódcast, Jordi Wild se mostró muy crítico con las declaraciones de María Jesús Montero, espetando que son "aberrantes", además de dedicarle un video especial de 33 minutos en el perfil de YouTube del pódcast.

"En cualquier otro país, o tendría que ser así, que una vicepresidenta diga que está por delante el testimonio, fundado o infundado, de una persona por ser mujer que la presunción de inocencia, me parece aterrador, aberrante... una vergüenza", afirmó Jordi Wild en su pódcast 'The Wild Project', al referirse a las polémicas declaraciones de María Jesús Montero tras el caso Dani Alves. "En cualquier otro país esa persona tendría que dimitir o al menos replantearse muy seriamente su cargo", continuó el creador de contenido.

"Estamos hablando de algo que es el fundamento de nuestra sociedad, la presunción de inocencia. Yo no puedo decir que tú me has robado y, por simplemente el hecho de que lo he dicho, se me tiene que creer. No, esto no funciona así", recalcó. En su intervención, también reconoció las imperfecciones del sistema judicial: "Que habrá injusticias y casos en los que una víctima mujer habrá pasado por algo muy malo y no podrá demostrarlo y el culpable va a salir indemne, pasará, porque no hay un sistema perfecto". Y concluyó con contundencia: "No nos podemos cargar la presunción de inocencia y dar el 'yo sí te creo' como una verdad absoluta e intocable, ¿qué vergüenza es esta?", espetó el creador de contenido.