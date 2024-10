José Manuel Parada y Lydia Lozano se enfrentan acaloradamente en 'Mañaneros": "No me siento utilizado..."

La emisión de este viernes del programa 'Mañaneros' de TVE ha sido testigo de un inesperado momento de tensión entre su presentadora, Adela González, y el colaborador José Manuel Parada. El tertuliano ha acudido al programa apenas unas horas después de haber asistido a la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, un evento que, en principio, debía ser el tema central de su intervención, pero la conversación rápidamente ha derivado hacia un enfrentamiento personal.

Todo ha comenzado cuando Lydia Lozano, también presente en el plató, ha cuestionado a Parada sobre los continuos homenajes que Ángel Cristo Jr. realiza en memoria de su padre, a pesar de las acusaciones de maltrato hacia Bárbara Rey, madre de Ángel. Lozano ha sido contundente al señalar que, en su opinión, "no era apropiado" rendir tributo a alguien que había tratado mal a su madre, lo que ha provocado una acalorada reacción por parte de Parada. "Eso ya lo sabemos, no necesitas 20 minutos para seguir", le ha respondido él, mostrando un claro desinterés por el tema. El intercambio entre Parada y Lozano ha continuado subiendo de tono cuando esta ha sugerido que su invitación a la boda podría haber sido una estrategia de la pareja para aumentar el valor de la exclusiva. Parada, siempre afilado, le ha replicado con sorna: "Entonces también te hubiera invitado a ti, que eres una cara muy conocida". Este comentario no ha hecho más que avivar la discusión.

En medio de este tenso intercambio, la presentadora Adela González ha decidido intervenir para preguntar a Parada si se sentía utilizado por Ángel Cristo Jr.. La respuesta del tertuliano ha sido contundente: "No, utilizado para nada. Me siento más utilizado por Bárbara Rey por contar mentiras sobre mí durante mucho tiempo". Parada ha dejado claro que, para él, la palabra de Ángel Cristo Jr. tenía más credibilidad que la de Bárbara Rey, en lo que fue una clara defensa hacia el hijo del famoso domador. Sin embargo, el verdadero clímax del programa ha llegado cuando Parada ha hecho una referencia a su participación en otro magacín, 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3. Con el comentario: "Dos horas he dormido por venir a este programa, mi programa, a mi programa de las mañanas", Parada ha insinuado una preferencia hacia el otro espacio televisivo, lo que ha provocado la reacción inmediata de Adela González. La presentadora, visiblemente molesta, le ha espetado repetidamente: "Sácame el puñal, sácame el puñal", al sentirse traicionada por su colaborador, quien colabora tanto en TVE como en Antena 3.

Por otra parte, el enfrentamiento ha terminado cuando el programa ha decidido reconducir la conversación hacia el tema principal: la boda de Ángel Cristo Jr, y Ana Herminia. A pesar de la tensión vivida, Parada ha continuado su intervención, aunque ha quedado claro que las palabras de Adela González han reflejado el malestar ante la "doble lealtad" de Parada entre dos programas "rivales" de la televisión española.