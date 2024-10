Jose Manuel Parada deja plantada en directo a Ana Rosa Quintana

La boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, que se prometieron mientras el hijo del domador y Bárbara Rey participaban en "Supervivientes 2024", tuvo un eslabón suelto con el que no contaban que se liaría tanto. José Manuel Parada dio espectáculo con su aparición en el enlace matrimonial, en una conexión en directo muy tosca, con la que enfadó a Sonsoles Ónega, la maestra de ceremonias del programa al que acude por las tardes en Antena 3, además de dejar plantada en directo a Ana Rosa Quintana, que se quedó con caras de pocos amigos.

Una conexión muy problemática

El caos organizativo entre los diferentes medios fue el protagonista en la cobertura del evento en Alcalá de Henares, donde José Manuel Parada se vio atrapado entre los directos de varios programas. Uno de los momentos más comentados se produjo cuando el equipo de "TardeAR" intentó conectar con él mientras aún estaba al volante, solo para que, segundos después de aparcar, la situación se complicara aún más. En un enredo de micrófonos y periodistas, "Y ahora Sonsoles" parecía estar esperando su turno mientras "TardeAR" tomaba la delantera, y la confusión no tardó en llegar. Parada, visiblemente agobiado, intentaba hablar con Ana Rosa Quintana, pero debido a problemas de audio, no lograba escucharla bien. "No la oigo... que me está esperando Sonsoles", comentó, provocando las risas de la presentadora.

El momento más tenso se dio cuando Ana Rosa intentó suavizar la situación, pero Parada, quien malinterpretó sus palabras, respondió con un comentario que encendió el desconcierto: "Si no quieres hablar conmigo, cortamos y ya está". En medio de la confusión, Sandoval irrumpió en el plano de "TardeAR", aumentando la caótica interacción. Mientras tanto, en el programa "Ni que fuéramos Shhh", el momento se vivía en directo con comentarios y aplausos desde plató, entre ellos, los de Belén Esteban, quien celebró la espontaneidad de la situación. Finalmente, tras varios intentos fallidos de conexión, Parada logró atender a "Y ahora Sonsoles" sin más inconvenientes técnicos, charlando tranquilamente con Sonsoles Ónega, aunque confesó haber apurado al equipo para evitar llegar tarde al acto principal del evento.