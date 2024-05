José Pablo López estalla contra la expresidenta de RTVE

Belén Esteban fue una de las invitadas estelares en "Late Xou", el programa conducido por Marc Giró en RTVE Play y La 2 todos los martes. La colaboradora visitó el espacio para hablar del estreno de "Ni que fuéramos". Tras ver la promo de su visita, José Pablo López, exdirector de Contenidos Generales de RTVE, lanzó un mensaje claro hacia la ex presidenta de la Corporación.

Pulla sin mención directa

En su cuenta de "X", López expresó su opinión sobre la presencia de Esteban en el programa de Giró: "Sólo el complejo de superioridad, la arrogancia intelectual y la incompetencia permitiría vetar su presencia en un programa. El supremacismo intelectual que desdeña lo popular sólo esconde decadencia". Este comentario de López se remonta a unos meses atrás, cuando intentó fichar a Belén Esteban para formar parte del jurado de "Baila como puedas". Sin embargo, la entonces presidenta interina, Elena Sánchez Caballero, vetó su participación en el programa.

Belén Esteban, en una reciente entrevista para Bekia, explicó que el fichaje por el talent show de TVE estuvo prácticamente cerrado, pero fue vetada por Sánchez Caballero. "Yo no llamé a TVE, a mí me llamaron. Yo tuve dos reuniones, se cerró el contrato, la negociación y la señora Presidenta -Elena Sánchez-, que desde aquí le mando un beso que espero que le vaya bien porque creo que le han quitado y espero que encuentre trabajo, me vetó", señaló la colaboradora. Este intercambio de declaraciones entre López, Esteban y Sánchez Caballero refleja tensiones internas en RTVE y plantea interrogantes sobre la relación entre los criterios de selección de invitados y la dirección editorial del ente público.