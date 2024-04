Belén Esteban señala a RTVE por su no fichaje en "Baila como puedas"

La espera ha terminado para los seguidores de Belén Esteban, quien está lista para hacer su gran regreso televisivo en "Ni que fuéramos Sálvame". Sin embargo, durante su tiempo alejada de los platós, surgieron rumores sobre su posible participación en el programa "Baila como puedas", los cuales quedaron en el aire sin llegar a materializarse.

La cesada Elena Sánchez, en el foco

En una reciente entrevista recogida por Bekia, la "princesa del pueblo" ha decidido sincerarse sobre lo ocurrido, despejando algunas dudas. "Quiero aclarar lo de Televisión Española. Yo no llamé a TVE, a mí me llamaron. Yo tuve dos reuniones, se cerró el contrato, la negociación y la señora Presidenta -Elena Sánchez-, que desde aquí le mando un beso que espero que le vaya bien porque creo que le han quitado y espero que encuentre trabajo…", señaló Esteban, responsabilizando a la cesada Sánchez por su veto.

El hecho de que Belén Esteban no formara parte del jurado del concurso presentado por Anne Igartiburu generó especulaciones, y Óscar Cornejo, fundador de la productora La Fábrica de la Tele y excompañero de Belén Esteban, en una columna para El País, también apuntó hacia Elena Sánchez como responsable.

Desilusionada

Belén Esteban no ocultó su desilusión por no participar en el programa, aunque dejó claro que lo que más le molestó fue la forma en que se manejó la situación. "No estoy enfadada ni nada, pero lo que dijeron de ‘la han quitado’… A mí me llamó la productora que se llama Zeppelin pidiéndome disculpas y pasaron un mal trago", confesó.

A pesar de todo, Belén Esteban destacó que no ha perdido la esperanza y regresará pronto junto a sus compañeros en el nuevo canal de streaming "Quickie", que revivirá el universo de "Sálvame". "Gracias a Dios no me he visto en esa tesitura, pero pedir trabajo no es robar ni matar a nadie, es una cosa muy buena", concluyó la popular figura televisiva, zanjando así el tema.