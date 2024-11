Karla Sofía Gascón revela en 'El Hormiguero' su llamativo encuentro con Madonna: "Le pedí que me dejase en paz..."

'El Hormiguero' de Antena 3 ha cerrado la primera semana de noviembre con la visita de Karla Sofía Gascón, quien ha compartido con Pablo Motos y las hormigas más famosas de la televisión detalles sobre su carrera y su última película, "Emilia Pérez". Este musical, que ha sido un éxito en el Festival de Cannes, le ha valido a la actriz el premio a mejor actriz ex aequo y un reconocimiento del Jurado, además de una ovación de nueve minutos por parte del público.

La actriz madrileña, que podría convertirse en la segunda española en ser nominada a los Premios Óscar —la primera fue Penélope Cruz con "Vicky Cristina Barcelona"—, se ha mostrado honesta y directa desde el principio. "Vengo un poco aturdida y necesito que bajéis la música. Está muy alta", ha comentado, en tono algo incómodo pero agradecida por la invitación. Ya sentada junto a Pablo Motos, ambos han abordado el éxito de "Emilia Pérez", una película que ha sido descrita como musical, aunque para Karla Sofía Gascón esto no es del todo preciso. "No me gustan los musicales y no puedo verlo como tal. Hay unas 20 o 30 canciones, pero no se siente como un musical convencional", ha explicado, generando un debate divertido con Pablo Motos, quien ha insistido en que con tantas canciones, era imposible evitar la etiqueta.

Por otra parte, la entrevista no ha estado exenta de momentos de mucha tensión, especialmente cuando se ha abordado la identidad de género. Gascón, quien ha enfrentado desafíos y discriminación por ser una mujer trans, ha enfatizado su rechazo a ser definida solo por su condición. "No me gustan los adjetivos, también se podría decir que soy la actriz más alta", ha señalado. Asimismo, ha aclarado que aunque el término trans se puede usar para dar visibilidad a la comunidad, le molesta cuando se emplea con condescendencia o sensacionalismo: "Soy una mujer y he transicionado. Me enfada que la gente utilice el adjetivo si no es para dar voz a la minoría". La actriz, con humor y crítica, ha reflexionado sobre su papel en "Emilia Pérez", en el que interpreta a un personaje masculino. "No sentí nada especial al hacerlo. No 'regresé' a una parte masculina de mí; simplemente interpreté un papel como cualquier otro", ha afirmado, y ha bromeado con que su carácter en pantalla es solo eso: una actuación. Además, ha mostrado su enfado por la pregunta recurrente sobre en qué categoría debería ser nominada. "Soy mujer y punto. No hay más discusión".

Gascón ha compartido detalles sobre su experiencia en el rodaje, incluyendo una escena intensa que describió como "el Joker mezclado con una estrella porno". Aunque la escena fue eliminada, ha dejado una impresión duradera en la actriz. Asimismo, ha revelado detalles cómicos sobre su preparación vocal, inspirada en las voces de Sylvester Stallone y Marlon Brando, e incluso ha bromeado con haber imitado a Anne Igartiburu en momentos clave de la película. En otro orden de cosas, el encuentro con Pablo Motos ha tenido momentos de emotividad y seriedad. Al hablar sobre la discriminación que aún enfrenta la comunidad trans, Gascón ha expresado su frustración con una sociedad que segrega y excluye a quienes considera diferentes. "Las personas trans estamos relegadas en muchos espacios. Quiero ver a personas trans trabajando y viviendo sus vidas normales, sin que nadie les moleste", ha expresado. La entrevista se ha tornado algo tensa, pero la actriz se ha esforzado por aligerar el ambiente con un toque de humor y calidez, abrazando y bromeando con Pablo Motos.

En otro orden de cosas, pese a las complicaciones de la vida pública, Gascón ha destacado que su pasión es la interpretación. Desde trabajar como marionetista hasta actuar en telenovelas y películas de prestigio, ha demostrado una versatilidad que va más allá de las etiquetas. "Soy complicada, pero hago mi trabajo con pasión", ha reconocido. Karla Sofía Gascón ha cerrado su entrevista en 'El Hormiguero' con un tono que ha oscilado entre la nostalgia, el humor y la crudeza de su experiencia. La actriz ha hablado con franqueza de su llamativo encuentro con Madonna, donde la emoción del momento llevó a la cantante a darle un inesperado abrazo y varios besos. "Tengo la mecha corta porque vengo de barrio. Llegó a un punto que le tuve que decir que me dejara en paz y que viviera la vida. Ella se quedó sorprendida", ha bromeado al relatar su reacción ante los gestos de afecto de la artista. Este mismo espíritu directo y desafiante se ha hecho evidente al explicar que, aunque su vida le ha enseñado a lidiar con altibajos, prefiere reírse sola y mantener una actitud que, según un amigo, la convierte en "un tigre en un gallinero". Gascón es consciente de que su intensidad en la actuación y en la vida provoca reacciones, pero lo asume con una mezcla de orgullo y resignación.

Finalmente, cuando Pablo Motos le ha preguntado por el día más feliz de su vida, la actriz ha recordado el nacimiento de su hija con una sinceridad conmovedora, aunque teñida de dolor. Su historia de superación personal, desde el mundo de los guiñoles en Movistar Plus+ hasta la actuación en telenovelas y películas, muestra la complejidad de su carácter. Entre anécdotas, revelaciones y bromas sobre su temperamento, Gascón ha reafirmado que la pasión y la entrega total son el motor de su carrera. Al cerrar la entrevista, no ha perdido la oportunidad de expresar su amor por "Star Wars" y recordar el honor de conocer a Mark Hamill, mostrando una vez más que, detrás de su fortaleza y seriedad, hay una artista cercana, humilde y cariñosa.