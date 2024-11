Quién es Karla Sofía Gascón, la actriz madrileña que puede ganar un Óscar

Esta noche se sienta en "El Hormiguero" Karla Sofía Gascón. Aunque a muchos no les suene este nombre, la actriz madrileña puede alzarse con el Premio Óscar por su trabajo en la película "Emilia Pérez", después de haberse alzado en el Festival de Cannes con la Palma de Oro como Mejor Actriz en 2024, haciendo historia como la primera mujer trans en ganar el prestigioso galardón.

Su vida no ha sido nada fácil. Nació en Alcobendas y comenzó su carrera en el mundo de la interpretación en 1994 en España. En 2009, cruzó el charco y probó suerte en México, participando en telenovelas como "Corazón Salvaje", trabajo que le catapultó a la fama. Su primera oportunidad en la gran pantalla llegó con "Nosotros los Nobles" de Gary Alazkari, la película más taquillera de la historia de México.

Activista LGTBIQA+

Karla Sofía Gascón es una de las voces más fuertes dentro del colectivo LGTBIQA+. A los 46 años, la actriz comenzó su transición y se cnvirtió en una defensora muy activa de la comunidad transgénero. Para ella, su transición fue un renacer.

Karla Sofía Gascón. Gtres

"¡A ver si cambiáis, cabrones! A todas estas personas trans que estamos sufriendo todos los putos días el odio. Denigrar como nos denigran. Esto es para vosotros. ¡Muchísimas gracias!", declaró Gascón cuando recogió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por el personaje de Emilia Pérez.

A lo largo de su vida ha recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria en el mundo de la interpretación. En Francia recibió la Orden de las Artes y las Letras, uno de los galardones más importantes del mundo de la cultura. "Que la ministra de Cultura de Francia sea mi fan número uno es algo que me causa una sensación que no puedo explicar con palabras. Este reconocimiento es mucho más importante, a nivel personal, que el que recibí en Cannes. Espero portarlo con el mismo honor con el que lo he recibido. Sería maravilloso que fuera acompañado de unas tierras y un castillo, ya que mi apellido, tengo entendido, que es de origen francés, pero por fortuna no nos encontramos en la edad media my tampoco me parecen muy cómodas las armaduras", dijo en su día la actriz. También el premio Arcoíris a la visibilidad LGTBI 2024 en el cine , concedido por el ministerio de Igualdad de España.