Muere Ciccone, hermano de Madonna

Duros momentos personales para Madonna. Christopher Ciccone, su hermano menor, ha fallecido a los 63 años tras luchar durante años contra el cáncer. Una muerte que se produce tan solo unas semanas después de la de su madrastra, Joan Clare Ciccone. El representante de Ciccone ha revelado que el diseñador falleció este viernes en Michigan.

Madonna y Christopher trabajaron juntos parte de la trayectoria profesional de la Reina del Pop haciendo labores de asistente, estilista y director artística. Sin embargo, en 2008 se distanciaron cuando Ciccone escribió sus memorias, "Life With My Sister Madonna", basadas en su vida junto a la cantante de temas míticos como "Like a Virgin" o "Material Girl". Madonna se sintió molesta con su hermano ya que en el libro se revelaban detalles desconocidos de sus relaciones sentimentales con algunas de sus exparejas. No obstante, ya en 2001 se había producido otro grave enfrentamiento cuando Madonna no le contrató como director de su gira Drowned World Tour.

En una entrevista del diseñador en Evening Standard, en 2012, Madonna explicó que la relación con su hermano había mejorado: "Estamos en un nivel de trato perfecto en este momento. En lo que a mí respecta, estamos bien. Estamos en contacto, aunque hace mucho que no la veo. Volvemos a ser hermanos. No trabajo para ella y es mejor así". "No podría estar más orgulloso de ella. Es una fuerza a tener en cuenta. ¿Tiene la voz de Barbra Streisand? No. ¿Puede bailar como Martha Graham? Probablemente no. Pero la combinación de sus habilidades la ha hecho grande y ha dejado un gran legado para ella y, a través de ella, para mí. Así que sí, que Dios la bendiga", explicaba.

Christopher colaboró junto a otros artistas como Dolly Parton y Tony Bennett y a nivel sentimental se casó en 2016 con el peluquero británico Ray Thacker.

En un emotivo post, publicado en su perfil de Instagram, Madonna destaca que su hermano "fue pintor, poeta y visionario. Lo admiraba. Tenía un gusto impecable. Y una lengua afilada, que a veces usaba contra mí pero yo siempre lo perdoné. Subimos juntos a las alturas más altas. Y se tambaleó en los mínimos más bajos. De alguna manera, siempre nos volvimos a encontrar y nos tomamos de la mano y seguimos bailando. Los últimos años no han sido fáciles. No hablamos por un tiempo pero cuando mi hermano se enfermó. Encontramos el camino de regreso el uno al otro. Hice lo mejor que pude para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. Sufrió mucho dolor hacia el final. Una vez más, nos tomamos de la mano, cerramos los ojos y bailamos, juntos. Me alegro de que ya no esté sufriendo. Nunca habrá nadie como él. Sé que está bailando en alguna parte.💔"

En 2023, Madonna perdió también a su hermano Anthony a causa de una insuficiencia respiratoria y cáncer de garganta. Tenía 66 años.