Kiko Jiménez confiesa en 'Fiesta' su peor momento con Maite Galdeano

El conflicto entre Maite Galdeano y Sofía Suescun sigue sumando tensos episodios que mantienen a la audiencia de Telecinco en vilo. En las últimas horas, Kiko Jiménez ha relatado un incidente en el que, según sus propias palabras, temió por su vida. El suceso se produjo cuando Maite Galdeano, madre de Sofía, se coló en la casa de su hija saltando la valla, lo que desencadenó una noche de tensión que Jiménez calificó como "aterradora".

Durante el programa 'Fiesta', Kiko Jiménez respondió a las acusaciones lanzadas por Galdeano en una reciente entrevista en 'De Viernes', donde ella lo había acusado de llamar “p***” a su hija. El novio de la influencer calificó la entrevista de su suegra como" incoherente" y aseguró que, aunque los ataques hacia Sofía Suescun eran constantes, ambos los habían "normalizado" hasta cierto punto. Además, detalló que la noche en cuestión, Maite Galdeano y Sofía no llegaron a verse cara a cara, ya que él tuvo que gestionar toda la situación mientras su pareja sufría un ataque de ansiedad. Según el colaborador, este fue "uno de los momentos más difíciles que ha vivido" junto a su novia, y confesó que las amenazas de Galdeano lo hicieron temer por su integridad física.

Kiko Jiménez no solo relató el angustiante episodio, sino que también aprovechó para defenderse de las acusaciones que Maite Galdeano hizo en su contra durante su entrevista en ‘De Viernes’. Galdeano había afirmado que Kiko Jiménez había insultado a Sofía Suescun tras su participación en 'Supervivientes All Stars', acusación que el colaborador negó rotundamente. "La entrevista me pareció un despropósito, faltó mucho a la verdad. Por un momento, pensé que la entrevista la daba María Teresa de Calcuta, en vez de María Teresa Galdeano", comentó cuestionando la veracidad de las declaraciones de su suegra.

El colaborador de 'Fiesta' insistió en la necesidad de que Galdeano reciba ayuda profesional y lamentó que la disputa familiar se esté desarrollando en los platós de televisión en lugar de ser tratada con un especialista. Además, el extronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' aseguró que Maite Galdeano ha utilizado un tono más calmado en televisión para "manipular la percepción del público".

Por otra parte, Kiko Jiménez también reveló conversaciones de Galdeano con su hijoCristian Suescun, en las que, según él, Maite habría pedido que le hicieran daño. “Estás pidiendo a tu hijo que me asesine”, afirmó Kiko, quien insistió en que las acusaciones de Galdeano no son más que "una proyección de su propia conducta". El colaborador del programa de Mediaset se mostró decidido a demostrar que las palabras ofensivas contra Sofía Suescun no provinieron de él, sino de su propia madre, exhibiendo incluso audios de Galdeano para respaldar su versión de los hechos.