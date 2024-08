Sofía Suescun orquesta una mariscada en su mansión antes de ver a Maite Galdeano llorar

Maite Galdeano ha logrado estar en la cresta de la ola informativa muchos años después de su salto a la fama. Sin embargo, no está saboreando el éxito al ver cómo para ello ha tenido que perder a su hija, Sofía Suescun. La joven le ha retirado la palabra, bajo amenaza de no volver a saber de ella si no cesa en su empeño de controlar sus movimientos y buscar su ruptura con Kiko Jiménez. Parece que lo tiene difícil, más después de que la joven influencer pusiese sobre la mesa de debate la dura infancia que ha sufrido por culpa de sus padres y la sobreprotección de la exconductora de autobuses de Pamplona. Algo confirmado incluso por su hermano Christian, en medio de este asunto, aunque dé la razón a su hermana y trate de mediar con su madre. Pero este viernes Maite se sienta en el mismo plató de televisión que la semana pasada ocupaba su hija y lo hace con reproches y súplicas a partes iguales.

“Llevo 24 días llorando sin dormir”, afirma desconsolada Maite Galdeano en la entrevista previa de ‘De viernes’ que sirve como cebo a su esperada entrevista. “No puedo estar sin la Sofía”, añade rota al no entender “por qué me está pasando todo esto”. Sus cosas ya han dejado de ocupar espacio en casa de su hija quien, por otro lado, parece no estar sufriendo demasiado su ausencia, a juzgar por lo bien que se lo está pasando en su mansión lejos del infierno que suponía la presencia de su madre en sus días malos. Algo que ha demostrado una vez más, en un momento clave, pues horas antes de que Maite se siente a llorar por ella en televisión, la influencer se ha reunido con buenos amigos para dar buena cuenta a una impresionante barbacoa en la que el marisco ha sido el principal protagonista.

Story de Sofía Suescun Instagram

Lejos de mostrarse preocupados por el hecho de que se removerá todo una vez más esta noche en directo, Sofía Suescun y Kiko Jiménez presumen de planazo. Se prevé que sea una entrevista dura, donde dibuje una relación perfecta entre madre e hija, que se ha visto resentida por culpa del yerno: “Yo he visto en Kiko cosas muy feas”, denuncia. Pero parece que los jóvenes van a hacer oídos sordos a lo que diga, al menos esa es la impresión que han querido ofrecer a sus seguidores en redes sociales, presumiendo de cita con amigos de ‘Supervivientes’ en su mansión de Madrid, horas antes de la importante cita televisiva. Pero no solo en Instagram se ha podido ver qué hacían, pues el propio Kiko ha mostrado cómo afronta esta complicada jornada al ser preguntado a las puertas de su domicilio sacando a los perros: “Estoy bien, dentro de lo que cabe. Hay que levantar cabeza y hay que estar haciendo vida normal. Continuar con nuestra vida y apoyando a Sofía”.

Story de Sofía Suescun Instagram

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han convocado a su residencia para disfrutar de una impresionante barbacoa a algunos compañeros con los que compartieron penurias en Honduras. Atrás queda el hambre, pues al fuego había chuletones de carne, además de marisco de todo tipo, entre carabineros, cigalas y vieiras. No han escatimado en gastos para agasajar a Abraham García o Bosco Martínez-Bordiú, dos de sus afortunados invitados. Una fiesta improvisada con la piscina como telón de fondo y que les ha ayudado a calmar los ambientes o, al menos, a no sobrepensar lo que sucederá en la noche de este viernes cuando Maite Galdeano se siente en plató. Seguramente sea polémica, pero es algo que saben manejar a la perfección, hasta convertirlo en un negocio redondo.