Yola Berrocal, exnovia de Cristian Suescun, reacciona a la entrevista de Sofía y recuerda su experiencia con Maite Galdeano

Sofía Suescun concedió su entrevista más dura en el plató de '¡De viernes!', confesando su complicada relación con Maite Galdeano. Han sido muchos los que han opinado al respecto. Una de las últimas ha sido Yola Berrocal.

La mediática mantuvo un noviazgo con Cristian Suescun, el hermano mayor de Sofía y ha opinado acerca de 'La elegida'. "Es muy pasional, es muy intensa, pero porque ella también da, a la gente que quiere, lo da todo. Y entonces, claro, a lo mejor quiere también que sea recíproco. Le gusta muchísimo cuidar, bueno, con el hijo estaba todo el día peleándose”, ha expresado a los micrófonos de Europa Press.

Cristian Suescun y Yola Berrocal Telecinco Telecinco

Respecto a la actual batalla familiar, Yola ha opinado que le parecía algo "muy doloroso" y ha expresado su deseo de llamar tanto a Maite Galdeano "para ver qué tal está", como a Sofía "porque me encantaría". Finalmente, ha vaticinado que las aguas volverán a su cauce y que habrá una reconciliación: "Van a volver, van a volver a estar bien y todo eso", justificando las reacciones de Maite: "Es más impulsiva, entonces a veces dice cosas y al final luego se arrepiente".

El silencio de Maite Galdeano

Después de la entrevista de Sofía, los medios de comunicación intentaron hablar con Galdeano, abordándola a primera hora de la mañana mientras paseaba a su mascota pero no se encontraron con ninguna respuesta. Sin embargo, la periodista Daniela Requena informó que sí consiguió hablar con ella. "Me ha dicho que está enfadada, que no se cree las lágrimas de su hija porque cree que todo está montado y organizado por Kiko. Maite me asegura que no se cree lo de la denuncia que supuestamente le ha puesto el novio de su hija porque a ella no le ha llegado nada", comentó en 'Socialité'.

Maite Galdeano Instagram

Además compartió un vídeo en historias de Instagram de Sofía el que aparecen unas declaraciones de ella acerca del pasado acerca de Kiko y su anterior pareja: "Considero que la está utilizando. La está utilizando para ser famoso. Está con Gloria por intereses. Es muy celoso y controlador", comentaba.

Asimismo este mismo domingo ha vuelto a hace uso de sus redes sociales, también mediante 'stories', publicando una foto de ella entrenando: "Resistiré con la ayuda de Dios", escribe.