Chenoa desvela en 'Martínez y hermanos' su momento más incómodo con un famoso: "¡Me empujó!"

Esta semana, 'Martínez y Hermanos', el programa de entretenimiento de Cuatro presentado por Dani Martínez, ha vivido una noche de miércoles repleta de anécdotas, humor y momentos embarazosos. Los invitados de lujo han sido la cantante Chenoa, el actor y cómico Carlos Areces, y la actriz Juana Acosta, quienes han compartido historias personales que han provocado carcajadas tanto en el público como en al expresentador de 'Tonterías las justas'.

Chenoa ha sido la primera en arrancar las risas al recordar una anécdota con la diva del popMariah Carey durante su participación en el Eurobest de 2003. La cantante mallorquina ha rememorado cómo ganó el certamen interpretando "It’s Raining Men" y, emocionada por la victoria, corrió a abrazar a Carey, quien era la presentadora del evento. "Mariah llevaba los abdominales maquillados y, cuando fui a abrazarla, ¡me empujó para que no le quitara el maquillaje!", ha contado entre risas Chenoa, mientras Dani Martínez ha recreado el momento en el plató. Aunque el gesto de la artista estadounidense dejó a Chenoa algo desconcertada, la cantante española le ha restado importancia: "Ella es la reina de la Navidad, así que no me importó". Sin embargo, el público del programa de Cuatro ha mostrado su desaprobación abucheando simbólicamente a Carey por el incómodo episodio con la exconcursante de la primera edición de 'Operación Triunfo'.

Por otra parte, el segundo en tomar la palabra ha sido Carlos Areces, quien ha relatado su peculiar encuentro con la cantanteislandesa Björk en un festival de cine europeo en Reikiavik. Acompañado por Aníbal Gómez, su compañero en el dúo musical Ojete Calor, Areces ha decidió comprar unos vinilos para pedirle a la artista que los firmara. Sin embargo, la reacción de Björk no fue la esperada. "Cuando vio los discos, hizo zoom, se puso seria, y la temperatura bajó cinco grados", ha explicó el actor de la serie "La que se avecina", describiendo el ambiente tenso que se generó en la mesa. "Descubrimos que no hay cosa que le joda más a Björk que firmar un disco a un fan", ha revelado Areces. La situación terminó con la artista abandonando el lugar sin despedirse, dejando a Areces y su compañero con una mezcla de amargura y diversión por la experiencia.

Finalmente, la actriz Juana Acosta ha cerrado la velada con una anécdota que dejado al público con una gran sonrisa. La colombiana ha recordado cómo, hace 20 años, pasó por un momento incómodo al ser revisada en el control de seguridad de un aeropuerto. "Abrieron mi maleta y, de repente, se empezó a escuchar 'brr, brr'", ha contado entre risas, refiriéndose a la vibración de un consolador que llevaba consigo. El agente de seguridad, sorprendido y sin saber cómo apagar el dispositivo, le preguntó si era suyo. "Le dije que sí, mientras intentaba contener la vergüenza", ha afirmado Acosta, desatando las risas del público, de Chenoa y de Areces, y por su puesto del propio Dani Martínez.

A pesar de las divertidas anécdotas y del buen momento que pasaron los tres invitados, 'Martínez y hermanos' no logró conquistar a los espectadores. El programa de Mediaset registró un 4,5% de cuota de pantalla y 369.000 espectadores, quedando por detrás de su principal competidor, 'Asesinas: El crimen de la cabeza', de laSexta, que obtuvo un 4,8% de share y 519.000 espectadores.