“Dos universos distintos”: Blanca Romero apoya a Pedroche mientras rompe con las normas

Blanca Romero, una de las caras visibles de las Campanadas 2024-2025 de Mediaset, ha dejado clara su postura: cada mujer debe elegir cómo y con qué vestir, sin ceder a imposiciones sociales ni pasar frío "porque sea un evento festivo". La actriz, que estará acompañada por Ion Aramendi para la retransmisión en horario peninsular, presentó la cobertura junto a los conductores de la hora canaria, Ángeles Blanco y Ricardo Reyes, en un evento promocional desde Lanzarote.

En una conversación con los medios, Romero explicó por qué aceptó esta propuesta, tras rechazar otras anteriores, como la que recibió de Antena 3 en los años de mayor éxito de la serie "Física o Química". “Me lo ofrecieron dos veces y dije que no porque eran en Madrid y me parece una tortura. Pero aquí es diferente. Me encanta que sea en Lanzarote, no soporto el frío y además puedo traer a mi familia. Es un sueño que puedo cumplir en mis propios términos”, explicó la actriz, quien también debutará próximamente como presentadora del programa "Next Level Chef".

Un mensaje claro y directo

Aprovechando la ocasión, Romero lanzó una reflexión sobre la presión que sienten muchas mujeres para lucir prendas reveladoras durante eventos festivos. “No entiendo por qué con frío una mujer debe ir en pelotas y con tacones incómodos”, afirmó con contundencia. Sin embargo, lejos de criticar a Cristina Pedroche, figura emblemática de las Campanadas de Antena 3 y conocida por sus llamativos looks, Blanca fue clara: “A Cristina Pedroche la amo y la adoro. Siempre he sido una gran defensora de lo que hace en las Campanadas y lo seguiré siendo. Somos dos universos completamente distintos. Ella tiene su estilo y yo tengo el mío”.

Romero subrayó que su postura no va contra nadie, sino que refleja su forma de ser: “No me gusta enseñar mucha piel, ni de pequeña lo hacía. Hay diseñadores maravillosos que pueden crear ropa elegante sin que tengamos que pasar frío. Como me quiero y me cuido, no lo hago, porque no me da la gana”.

Un debut sin presiones y con mar de fondo

Blanca también elogió a su compañero Ion Aramendi, describiéndolo como “carismático, seguro de sí mismo y con sangre, de los que contagian energía positiva”. Además, invitó a los espectadores a sintonizar Mediaset para vivir unas Campanadas diferentes: “Aquí vamos a estar rodeados de mar y sol. Por cuestión de salud y alegría, necesitan ver Telecinco”, dijo entre risas.

Con este enfoque fresco y reivindicativo, Blanca Romero promete darle un toque personal a unas Campanadas que, desde Lanzarote, buscan brillar con luz propia.