El lado televisivo del presentador de los Oscar, Conan O'Brien

La gala número 95 de los premios Oscar aterrizan en la madrugada de hoy domingo al lunes, con de momento muchas dudas sobre aquellos largometrajes y actores que se alzarán como ganadores del certamen más famoso del séptimo arte. La gala, estará conducida por el mítico presentador Conan O'Brien, quien afrontará sus primeros Oscar tras una larga trayectoria en la pequeña pantalla.

Su cabello pelirrojo ha cautivado Estados Unidos

Conan Christopher O'Brien, nacido el 18 de abril de 1963 en Brookline, Massachusetts, es un destacado presentador de televisión, comediante, escritor y productor estadounidense. Inició su carrera como guionista en programas icónicos como "Saturday Night Live" y "Los Simpson", donde dejó una huella imborrable con guiones memorables. En 1993, asumió la conducción de "Late Night with Conan O'Brien" en NBC, consolidándose como una de las grandes estrellas de la televisión durante 16 años. Posteriormente, en 2009, tomó las riendas de "The Tonight Show", aunque su permanencia fue breve debido a decisiones ejecutivas de la cadena. No obstante, su resiliencia lo llevó a crear "Conan" en TBS, programa que condujo exitosamente desde 2010 hasta 2021.

En 2025, O'Brien alcanzará un hito significativo en su carrera al ser el anfitrión de la 97ª edición de los Premios Oscar, programada para el 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Este honor se suma al reconocimiento de la industria, ya que también será galardonado con el prestigioso Premio Mark Twain por su trayectoria en la comedia el 23 de marzo del mismo año. Además de su labor en televisión, Conan ha incursionado en el mundo del podcasting con "Conan O'Brien Needs a Friend" y ha protagonizado la serie de viajes "Conan O'Brien Must Go". Su estilo único, caracterizado por un humor ingenioso y autocrítico, continúa resonando en la cultura popular estadounidense.