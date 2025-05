El reproche de Alejandra Rubio a Terelu Campos tras abandonar "Supervivientes": "Pensaba que nos contábamos todo"

Terelu Campos ha abandonado “Supervivientes”. La periodista, una vez finalizada su misión, regresa de nuevo a España, decisión que ha pillado a toda la audiencia por sorpresa.

Carlos Sobera ha sido el encargado de comunicar la marcha de Terelu, que no podía disimular su emoción por abandonar para siempre Honduras. Aunque el presentador le preguntó si quería continuar en el concurso, la hija de María Teresa confirmó que no: “También me quiero ir”.

Las palabras de Alejandra Rubio

Tras conocer que su aventura en “Supervivientes” terminaba para siempre, Terelu Campos pudo hablar con su hija Alejandra, que se encontraba en plató.

Terelu Campos confiesa en 'Supervivientes' más detalles sobre su pasado con Álvaro Muñoz Escassi Europa Press

“Lo has hecho fenomenal. Nos hemos reído un montón contigo y hemos disfrutado muchísimo. Has hecho muy bien en volver”, declaraba la colaboradora, aplaudiendo el concurso de su madre. Con humor, Alejandra bromeó con su madre sobre algunas tramas que ha protagonizado en su segundo viaje a Honduras. “Te veo mejor allí que aquí. Porque este rollito que me traes con Montoya a mí me tiene intrigada”, señalaba Alejandra. Además, no dudó en reprocharle en directo su relación con el jinete: “¡Por cierto! ¡Que no se me olvide! Lo de Escassi me lo tienes que contar... yo pensaba que nos contábamos todo”.

Con ganas de ver a su nieto

Terelu Campos aprovechaba la conexión con su hija para preguntarle por el pequeño Carlo. “Muy bien”, respondía Alejandra, tranquilizando a su madre.

Una vez finalizada su misión en “Supervivientes”, la televisiva regresa a España y se reencontrará con los suyos. Totalmente volcada en su nieto, por fin podrá retomar su faceta como abuela tras su paso por el reality.

Además de retomar sus compromisos televisivos, Terelu Campos retomará la gira de “Santa Lola”, su primera obra de teatro producida por Lara Dibildos, su íntima amiga. El próximo 21 de junio regresará a los escenarios en Móstoles. De momento, todavía quedan entradas disponibles para su próxima función.