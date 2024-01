Loreto gana "MasterChef Junior 10"

Ha crecido enredando en la cocina del restaurante de su abuela y de su padre, y de ellos ha heredado su pasión por la cocina. Loreto, la aspirante de ocho años de Mutxamel (Alicante), se ha convertido en la ganadora de ‘MasterChef Junior 10’, en una noche que ha sido seguida por 1.074.000 telespectadores y 13,9% de cuota de pantalla. Hasta 3.287.000 personas vieron en algún momento la final de esta edición.

Conquistando a todos con su aplomo, labia y desparpajo, además de sus habilidades culinarias, ha conseguido un doble récord: se convierte en la ganadora más joven de las diez ediciones y en la única repescada que llega al duelo final. Trabajo recompensado con el trofeo que le acredita como vencedora, un curso de cocina de cuatro días en el Basque Culinary Center, y un premio de 12.000 euros para seguir con su formación. “No sé ni lo que siento ahora mismo. Estoy superorgullosa de mí misma y ha merecido mucho la pena todo el esfuerzo que he hecho. Es una pasada, soy la ganadora más pequeña de ‘MasterChef Junior’”, afirmó Loreto nada más recibir el trofeo de manos del chef Dabiz Muñoz.

En el duelo final, Loreto y Jesús cocinaron, ante el jurado y el chef Dabiz Muñoz, dos impresionantes menús. La aspirante alicantina, con sus platos inspirados en su vida y en la gente que la rodea, fue elogiada por un steak tartar con velo de mostaza, crujiente de pan y nieve de queso; una lubina asada, con fondo de mar y montaña, emulsión de espinas y verduras risoladas; y fresas con licor, ganache de chocolate blanco, cristal de yogur y pétalos de rosas. Por su parte, Jesús apostó por un menú que rinde homenaje a su tierra: de entrante, migas con huevo a baja temperatura, uvas a la plancha y aire de sopas de ajo; el principal, un bacalao confitado con rollito de manitas guisadas y pil pil de cerdo y bacalao; y, de postre, raviolis de cereza con salsa de chocolate blanco y shots de vainilla.

Loreto rompe todos los récords

“Es una maravilla ver a una niña tan pequeña como tú, que necesita taburete para llegar a la cocina, con las ideas tan claras. No has dudado ningún momento en el cocinado. Tienes talento para la cocina. Has sido capaz de sacar adelante un menú divertido, sutil, limpio, exigente y con técnicas muy bien aplicadas. Además, has hecho historia en ‘MasterChef Junior’ al ser la aspirante más pequeña en enfrentarse al duelo final”, le felicitó el jurado minutos antes de ser proclamada como ganadora.

Loreto comenzó el servicio con ‘Gracias, yaya’, una manera muy moderna de presentar un steak tartar dedicado a su abuela, quien enseñó a su padre a cocinar y de quien ha heredado su pasión por los fogones. “Estoy sin palabras. Hay varias cosas que me sorprenden de este plato, como la composición de los ingredientes y la nieve, que tiene una textura espectacular y que refresca el plato totalmente. Está muy bien hecho y muy bien hilado. Se nota que vienes de una familia de hosteleros, porque detrás de este plato hay alguien que tiene paladar y solamente, con tu edad, se puede tener si está bien educado”, le felicitó Dabiz Muñoz.

El plato principal, se lo dedicó a sus compañeros de ‘MasterChef Junior’, con el título de ‘Amigos’. “Al plato no le falta ni le sobra absolutamente nada, es elegancia pura y dura. Es un plato técnicamente perfecto, con mucho sabor y el punto justo de atrevimiento”, dijo el chef invitado. Para terminar, Loreto elaboró el postre ‘Gimnasia’, porque sus amigas de gimnasia la motivaron y animaron cuando les contó que se había apuntado al casting. El jurado dijo que, aunque contaba con pocos ingredientes, era “la viva representación del talento natural”. “Yo creo que tú has nacido para ser cocinera. Tienes chispa, brillas. Serás lo que tú quieras ser en la vida, pero no olvides que nacer con un talento es una suerte. Cultívalo y no lo pierdas”, le animó Dabiz Muñoz.

Jesús rinde un homenaje a su familia y a su tierra

Jesús, el duelista de 12 años de Calamocha (Teruel), no perdió en ningún momento su sonrisa ni su alegría. “Has elaborado un menú popular, tradicional, inspirado en tu tierra, en tus raíces y en los platos que has comido en casa desde pequeño, dándole un toque moderno y aplicando las técnicas aprendidas en ‘MasterChef Junior’. Un menú valiente, arriesgado y asombroso”, ensalzó Jordi Cruz. Su menú estaba compuesto por unas “migas glamourosas”, como las apodó Samantha Vallejo-Nágera, que podrían estar a la altura de las de Pepe Rodríguez Muñoz. Después cocinó un mar y montaña “de valiente”, “sencillo pero que aúna dos productos importantes”, como son el cerdo y el bacalao, y que estaba, “además de muy bueno, superbién pensado y superbién ejecutado”, valoró el jurado. El postre, ‘Mi familia’, dedicado a quienes más quiere, gustó tanto al jurado que terminaron limpiando el plato. “Este postre podría estar en cualquier restaurante del mundo porque es delicado, sabroso, elegante, creativo, brutal, espectacular… Me encantaría poder firmar este postre”, reconoció Dabiz Muñoz.