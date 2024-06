Luis Fonsi desvela en 'El Hormiguero' el peor día de su vida: "Me ardía la cara, parecía Shrek"

'El Hormiguero' ha contado con la presencia del renombrado cantante puertorriqueño Luis Fonsi, quien ha visitado a Pablo Motos para presentar su nuevo álbum "El viaje", ya disponible en el mercado. Durante la entrevista, Fonsi ha hablado también de su próxima gira, "25 años Tour", que recorrerá varias ciudades de España este verano.

Luis Fonsi, conocido mundialmente por su éxito "Despacito", ha sido un invitado recurrente en 'El Hormiguero'. Con la visita de esta noche se ha convirtido en un miembro del exclusivo Club Platino del programa. Para celebrar este hito, Fonsi entró al plató en un coche descapotable, recibió una taza y tarjeta platino, y se sentó en una silla especial. El programa también emitió un resumen de sus apariciones anteriores en el programa de Antena 3.

Por otra parte, el cantante explicó que su nuevo álbum incluye canciones que llevan el nombre de diferentes ciudades, excepto una llamada "Andalucía", dedicada a su esposa: "Ella fue quien me devolvió el amor". Añadió que su esposa es "la primera en escuchar sus nuevas canciones" y su opinión "influye en la decisión de incluirlas" en el álbum. Asimismo, el cantante compartió detalles sobre su colaboración con Laura Pausini en el tema "Roma". Recordó que, aunque la canción es "romántica y seria", ambos no podían parar de reír durante la grabación, describiéndolo como un honor trabajar con Pausini.

Sonre Pausini también Luis Fonsi compartió una divertida anécdota en un concierto de la cantante italiana. Antes del evento, Fonsi le comentó a Pausini que "quería disfrutar del espectáculo como un fan más, sentado entre el público y sin tener que actuar", ya que no había ensayado. Pausini le aseguró que no lo subiría al escenario. Sin embargo, durante el concierto, la cantante italiana decidió sorprender a Fonsi y lo invitó a cantar. Afortunadamente, Fonsi recordó que le tocó interpretar "Inolvidable", una canción que "conocía bien" porque la había cantado recientemente en los Grammys como parte del evento "La Persona del Año".

En otro momento de la entrevista, Fonsi relató cómo su hijo lo considera "cool" después de que Lionel Messimencionara que "Despacito" es su canción favorita. Además, compartió su emocionante encuentro con Stevie Wonder, a quien se acercó en un evento para pedir una foto. Wonder no solo conocía "Despacito", sino que también cantó un fragmento para Fonsi, creando "un recuerdo inolvidable".

Imagen de la reacción alérgica de Luis Fonsi mostrada en 'El Hormiguero' Atresmedia

Fonsi también habló sobre un incidente en un concierto donde sufrió una quemadura debido a la pirotecnia mal colocada. El accidente lo llevó al hospital y sufrió una reacción alérgica a la medicación. "Me empezó a picar todo el cuerpo, además que como era inyección fue rápido, sabía que era una reacción alérgica. Me ardía la cara", afirmó. Además, el cantante mostró por primera vez una foto del incidente: "Fue el peor momento de mi vida. Parecía Shrek. o me he atrevido a compartirla con nadie porque es muy fuerte, se me arrugó la cara. Estaba hecho una mierda", declaró mientras se reía. Por su parte, Pablo Motosno pudo contener la risa al ver la foto y comentó: "No pareces tú, te pareces a Alonso Caparrós".