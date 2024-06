Marta Hazas habla sobre su mayor trauma en 'El Hormiguero': "Soy una medica"

'El Hormiguero' ha abierto la semana por todo lo alto, los actores Álex González y Marta Hazas han sido los invitados de este lunes. Los talentosos intérpretes españoles acudieron al espacio de Antena 3 para presentar ante Pablo Motos su próximo proyecto, la serie "Desde el mañana", que se estrenará en Disney+ el próximo 12 de junio.

"Desde el mañana" es "un thriller de ocho capítulos cuya premisa es que mi personaje se está mudando y en la despensa encuentra un mineral que, al tocarlo, le muestra el futuro,y le muestra algo muy chungo, la muerte de su hija. El personaje de Álex es un inspector de policía que es el único que me cree porque ha vivido algo parecido de cerca", explicó Hazas al comienzo de la entrevista. Álex González por su parte añadió: "La serie tiene muchos elementos y muchos géneros, amor, acción, intriga… en un solo proyecto y eso es lo que hace que sea tan especial y que les vaya a gustar a todos los públicos".

La conversación también tocó el tema de lo paranormal. Cuando Pablo Motos les preguntó si creían en lo sobrenatural, Álex González respondió que "yo no creo al 100%, pero sí al 99%. He ido a videntes y si han acertado". Hazas, por su parte, se mostró más escéptica: "Soy un poco escéptica, no creo mucho en lo sobrenatural, sino más bien en que hay explicaciones que se nos escapan".

En otro momento divertido de la noche, Pablo Motos preguntó a los actores si les gustaría saber el día y la hora de su muerte. Hazas contestó: "Yo no querría, soy muy miedica", mientras que Álex González también se mostró reticente. Sin embargo, el presentador de Antena 3 admitió que él sí querría saberlo porque "podría organizarme y saber qué quiero hacer en el tiempo que tenga".

Por otra parte, Pablo Motos destacó las diferencias en los intereses de los actores fuera del set, mencionando que Marta Hazas "disfrutaba de ir de pinchos" mientras que Álex González prefería hacer deporte. "Somos un tándem perfecto y nos equilibramos a la perfección en esto", comentó Hazas, quien también reveló que, motivada por González, se había "aficionado al pilates con máquinas". "El problema es que ella se hizo adicta a pilates y yo adicto a comer pinchos", bromeó González, quien también mencionó que para mantener su estilo de vida saludable no bebía nada de alcohol.

La entrevista también tuvo tiempo para alguna que otras anécdotas cómicas, como las dificultades de Hazas debido a sus siete dioptrías, lo que generó momentos divertidos en el set como cuando "confundía a los hombres del gimnasio con Álex González al tener todos bigotes". Además, González compartió una anécdota sobre una propuesta de Daniel Écija, el director de la serie, quien quería que su personaje llevase bigote. Aunque inicialmente se resistió, finalmente accedió a la petición del director, aunque con dudas sobre el resultado: "Dije 'me lo dejo para que vea que no funciona' y a poco de empezar, ya sin poder hacer muchos cambios, le comenté si podíamos hablar un momento. Él estaba un poco estresado, no tenía tiempo y cuando le dije que si hablábamos él me respondió: 'Álex, haz tú tu serie. Esta es mi serie. Si no quieres llevarlo haz tu propia ficción", afirmó entre risas. "Pareces un actor porno de los 80", comentó bromeando Motos, recordando las palabras de González cuando vio su nuevo look para la serie.